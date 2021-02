Wet Dreams a inspiré Matthew McConaughey à parcourir le monde

Suivez vos rêves, disent-ils.

Mais cela ne suffisait pas pour Matthew McConaughey, qui a fait un pas de plus en suivant ses rêves mouillés – jusqu’en Afrique et en Amérique du Sud.

Alors, comment diable est-ce arrivé? Eh bien, cela a commencé avec un rêve humide très inhabituel en 1996.

Matthew McConaughey est un rêveur (humide). Crédit: PA

L’acteur de 51 ans a raconté l’étrange fantasme de sommeil gluant dans son livre Greenlights.

«Oui, l’émission nocturne involontaire de sperme, sans rapports sexuels, sans mains et sans fellation, pendant le sommeil. Rares mais bien accueillis, ces rêves lucides communément impliquent un thème d’activité. Ce rêve humide n’était pas courant.

« Je me voyais flotter en aval sur mon dos dans le fleuve Amazone, enveloppé d’anacondas et de pythons, entouré de crocodiles, de piranhas et de requins d’eau douce. Il y avait des tribus africaines alignées côte à côte sur la crête à gauche de moi aussi loin comme mes yeux pouvaient voir.

« Tous les éléments d’un cauchemar mais c’était un rêve humide. «

Maintenant, même selon les normes du rêve humide, c’est un peu particulier, n’est-ce pas?

Mais étant Matthew McConaughey, il n’a pas seulement nettoyé ses draps et fait de son mieux pour enterrer le rêve pour toujours.

Non, il s’est mis à essayer de comprendre ce que cela signifiait. Il a attrapé son atlas et a commencé à chercher le fleuve Amazone en Afrique – se rendant compte seulement après deux heures que le fleuve Amazone est en Amérique du Sud.

Malgré cette confusion, le Magic Mike L'acteur a conclu que c'était un « signe » et il est parti pour un voyage de 22 jours au Pérou.

Expliquant pourquoi il a décidé de se lancer dans le voyage sur le podcast WTF avec Marc Maron, il a dit: «C’était une suggestion céleste pour moi que j’ai prise très au sérieux, OK?

«Et je ne savais pas exactement ce que j’avais besoin d’aller trouver, mais je me suis dit: ‘C’est une excellente excuse pour sortir le foutu d’ici et partir seul. Et vous savez quoi, je suis Je vais dire que c’est probablement une bonne idée de toute façon pour quelqu’un à chaque fois qu’il peut le faire, mais maintenant, puisque vous avez cette suggestion céleste à travers ce rêve humide, celui-ci pourrait avoir une main plus élevée – allons le pourchasser et voir ce que nous pouvons en sortir de celui-ci. ‘ »

La poursuite n’était pas là cependant, car lorsque McConaughey eut le même rêve trois ans plus tard, il pensa qu’il devait faire un autre voyage, cette fois en explorant l’aspect africain du rêve et en partant au Mali pour « le plus grand voyage » de sa vie.