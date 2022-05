Westworld Saison 4 : Questions que nous espérons voir répondre

Attention spoiler : Westworld Saison 3

Lisa Joy et Jonathan Nolan, les showrunners de Westworld, a encore une fois fait un travail phénoménal avec la troisième saison de la série HBO acclamée par la critique. L’épisode final était un scénario bourré d’action et révélateur dont nous ne pouvons toujours pas nous remettre. Avec le Westworld date de la première de la saison 4 dans un peu plus d’un mois, nous ne pourrions pas être plus impatients de voir ce qui se passera ensuite. Tout comme les saisons précédentes, la troisième saison s’est également terminée sur un cliffhanger majeur, laissant les téléspectateurs avec plus de questions que de réponses.

Cependant, la troisième saison était un peu différente des précédentes. Nous avons vu le scénario prendre un tournant énorme en déplaçant l’attention de Westworld au monde réel. Nous avons vu Dolores et plusieurs autres hôtes essayer d’infiltrer la vie humaine pour atteindre leurs différents objectifs, sur lesquels nous ne sommes toujours pas clairs. Nous avons également vu la saison introduire plusieurs nouveaux personnages ainsi que de nombreux anciens vraisemblablement en train de mourir.

Mais il y a tellement de questions dans nos esprits pour la saison à venir. Trouvons des réponses à certains d’entre eux.

Que va-t-il se passer maintenant que l’hôte et les humains sont libres ?

Le décor est évidemment planté pour un nouvel ordre mondial dans la version alternative de notre planète sur Westworld. Il est fort possible que des milliards de personnes aient compris qu’elles étaient les marionnettes d’une IA extrêmement puissante qui s’est complètement débarrassée de leur libre arbitre. Nous pouvons nous attendre à ce que des gouvernements soient renversés, des villes continuent à être brûlées et même des hiérarchies bouleversées.

La nouvelle saison de Westworld deviendra probablement politique, avec de toutes nouvelles factions et de nouveaux dogmes résultant de tout ce contrecoup et de cette révolte. Nous ne savons pas comment les hôtes vont gérer tout cela, mais il sera intéressant de le voir. Serac (Vincent Cassel) et ses acolytes étaient au courant de cette épidémie. Cependant, les gens ordinaires ne semblent toujours pas savoir que les hôtes qui les contrôlaient errent maintenant parmi eux. Bien sûr, cela ne durera pas longtemps. Avec Dolores (Evan Rachel Wood) comme chef désigné des humains, Caleb (Aaron Paul) sera définitivement en faveur des hôtes. Mais la question se pose, hôtes et humains pourront-ils cohabiter dans les mêmes rues ?





The Man in Black – Un autre hôte contrôlé par Hale ou une copie de William ?

Dans la scène choquante du post-générique, nous voyons la vraie gorge de William (Ed Harris) tranchée par son propre sosie cybernétique. Le programme de Hale consiste à utiliser l’homme en noir pour libérer les hôtes. Cependant, ce qui nous vient à l’esprit, c’est qui dirige le remplacement robotique de l’ancien propriétaire de Delos. Est-ce une autre copie de l’hôte Dolores-Hale pour réaliser le nouveau plan, ou est-ce la preuve que nous recherchions pour savoir que le projet d’immortalité de Delos fonctionne réellement?

Depuis l’épilogue de la deuxième saison, où nous avons vu William effectuer un test de fidélité avec une version hôte de sa fille, de nombreux téléspectateurs se demandent où son personnage sera soumis au même test que Delos n’a pas réussi à passer. Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir qu’il y aura plus de Man in Black à venir dans la saison à venir.





Dolores est-elle vraiment morte cette fois ?

Jusqu’à présent, nous avons toujours vu que Dolores ne meurt jamais réellement. De retour dans la saison dernière, dans le septième épisode, il n’a fallu que 45 minutes à Caleb pour chercher un corps de rechange de Dolores dans un huis clos à proximité. Mais, bien sûr, nous avons vu que sa perle cette fois-ci a été complètement effacée. Avec cela, nous pouvons supposer que la version de Dolores que nous avons connue jusqu’à présent peut être vraiment perdue. À moins qu’une copie de celui-ci n’existe encore quelque part au QG de Délos.

Nous savons jusqu’à présent qu’une version de Dolores réside toujours dans l’hôte en forme de Charlotte Hale. Ce n’est pas la révolutionnaire Dolores avec laquelle nous avons une relation amour-haine, mais une version qui change rapidement et établit une nouvelle psyché et personnalité.

Que fait Bernard ?

La seule question à laquelle nous avons certainement besoin d’une réponse dans la quatrième saison est ce qui s’est passé exactement avec Bernard dans la finale. La dernière fois que nous l’avons vu a été fermée inexplicablement après qu’il ait mis l’unité principale que Dolores lui avait laissée. Un peu plus tard, il a été montré complètement couvert de poussière dans la position exacte, ce qui, selon nous, était une façon de dire qu’un long moment s’était écoulé depuis lors. À ce stade, nous l’avons vu se réveiller et avoir l’air plus déterminé qu’avant. Est-ce un plan d’urgence que Dolores a maintenu en place ou un autre passage à un plan beaucoup plus important ?

La quatrième saison de Westworld est prévu pour la première sur HBO et HBO Max le dimanche 26 juin 2022. Comme les saisons précédentes, nous verrons chaque épisode diffusé sur le réseau chaque semaine jusqu’au 14 août 2022, date à laquelle la saison se terminera.