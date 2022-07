Westworld Saison 4 Episode 7 Date de sortie, Liste des épisodes, Compte à rebours – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens ont été très curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 4 de Westworld. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, tous ses fans recherchent partout sur Internet son prochain épisode. Après avoir vu toutes ces situations, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous fournirons toutes les informations importantes sur la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 4 de Westworld. En dehors de cela, vous saurez où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et toutes les autres choses. Alors lisez-le jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée de science-fiction dystopique américaine créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. L’histoire de cette série est basée sur un film de 1937 du même nom. Le premier épisode de cette série est sorti le 2 octobre 2016 et en très peu de temps, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans différents pays.

L’histoire de cette série est basée sur la science-fiction et se déroule en 2050, où Delos Inc. exploite plusieurs parcs à thème, dont le Westworld américain sur le thème du Far West. Chaque territoire est peuplé de « hosts », des robots biomécaniques indiscernables de l’homme. Les hôtes sont faits pour satisfaire tous les appétits des visiteurs et s’engageront dans toutes sortes d’actions féroces et sexuelles. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 7 de la saison 4 de Westworld. Vous serez donc heureux de savoir que sa date de sortie a été confirmée, sans plus tarder, faites-le savoir.

Westworld Saison 4 Épisode 7 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 4 de Westworld. Le nom de cet épisode est « Metanoia » et il sortira le 7 août 2022. Vous devrez attendre la date indiquée pour regarder cet épisode. Nous vous suggérons seulement de marquer la date indiquée.

Où diffuser Westworld?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur HBO et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous voulez vraiment y accéder en ligne, vous pouvez le regarder sur Hulu, Disney+ Hotstar, YouTube TV et autres. La diffusion de cette série sur ces plateformes médiatiques dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Evan Rachel Wood comme Christina

Thandiwe Newton dans le rôle de Maeve Millay

Jeffrey Wright comme Bernard Lowe

James Marsden

Luke Hemsworth dans le rôle d’Ashley Stubbs

Angela Sarafyan comme Clémentine Pennyfeather

Ed Harris comme William

Tessa Thompson dans le rôle de Dolores Abernathy

Liste des épisodes de la saison 4

Voici la liste complète des épisodes de la saison 4. Jetez un oeil ci-dessous.

Les Augures” « Bien assez seul » « Années Folles » « Perte de génération » « Zhuangzi » « Fidélité » « Métanoïa » « Que Sera, Sera »

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 7 de la saison 4 de Westworld; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour l’épisode 7. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 7 de la saison 4 de Westworld, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

