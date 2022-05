Westworld Saison 4 Episode 2 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de Westworld. Les fans de cette série sont vraiment excités pour cette saison à venir. Pour trouver tous les détails possibles, de nombreux fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de Westworld dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 4 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée de science-fiction dystopique américaine créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. L’histoire de cette série est basée sur un film de 1937 du même nom. Le premier épisode de cette série est sorti le 2 octobre 2016 et en très peu de temps, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans différents pays.

L’histoire de cette série est basée sur la science-fiction et se déroule en 2050 où Delos Inc. exploite plusieurs parcs à thème, dont le Westworld américain sur le thème du Far West. Chaque territoire est peuplé de « hosts », des robots biomécaniques indiscernables de l’homme. Les hôtes sont faits pour satisfaire tous les appétits des visiteurs et s’engageront dans toutes sortes d’actions féroces et sexuelles. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de Westworld. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Westworld Saison 4 Épisode 2 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de Westworld. L’épisode 2 de la saison 4 devrait sortir le 3 juillet 2022. Si vous êtes un fan de cette série et que vous attendez cet épisode, ne vous inquiétez pas, marquez simplement la date et n’oubliez pas de regarder cet épisode à la date indiquée.

Où diffuser Westworld?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est HBO. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme HBO Max, Prime video et ITunes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Evan Rachel Wood dans le rôle de Dolores Abernathy

Thandiwe Newton dans le rôle de Maeve Millay

Jeffrey Wright comme Bernard Lowe

James Marsden comme Théodore

Simon Quarterman comme Lee Sizemore

Rodrigo Santoro comme Hector Escaton

Angela Sarafyan comme Clémentine Pennyfeather

Clifton Collins Jr. comme Lawrence

Jimmi Simpson comme William

Tessa Thompson comme Charlotte Hale

Aaron Paul comme Caleb Nichols

Vincent Cassel comme Engerraund Sérac

Tao Okamoto comme Hanaryo

Ariana DeBose

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de Westworld, la liste totale des acteurs de cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant cette date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de Westworld, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

