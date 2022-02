Westworld Saison 4 : distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

S’il y a une chose à laquelle vous pouvez vous attendre Westworld, le spectacle vous laisse avec plus de questions dans votre esprit que de réponses. La série à succès de science-fiction / western devenue dystopique de HBO est connue pour garder ses téléspectateurs sur le qui-vive, et cela a été bien prouvé avec la finale de la saison 3.

HBO a annoncé Westworld saison quatre au plus fort de la pandémie de COVID-19 en avril 2020. Cependant, peu de détails ont été fournis dans cette annonce de renouvellement. Compte tenu de la fin de la troisième saison, la plupart d’entre nous se retrouvent avec de nombreuses questions.

La seule chose que nous savons avec certitude, c’est que Westworld revient pour sa quatrième saison. Cependant, nous ne savons toujours pas quand HBO sortira cette saison. Le tournage de la saison 4 a commencé en juin 2021. Mais étant donné que cette émission a de lourds effets spéciaux, il faut plus de temps pour produire toute la saison par rapport à une série régulière.

La deuxième saison est sortie en 2018, deux ans après la première saison. De même, la troisième saison est sortie en 2020, deux ans après la deuxième saison. Selon cette logique, il est prudent de supposer que la quatrième saison devrait sortir cette année. On pourrait s’attendre à un certain retard et peut-être voir une date de sortie vers la fin de l’année, principalement à cause du revers causé par la pandémie.

Acteurs : qui est présent, qui est absent et qui reste ?





Si vous êtes un vrai fan de Westworld, vous savez que la mort d’un personnage ne signifie pas toujours que cet acteur est exclu de la série. Étant donné que de nombreux personnages de la série sont des androïdes, il est fort probable que même avec la mort de leur personnage, leur personnalité puisse être téléchargée sur une autre unité.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce concernant de nouveaux ajouts à la distribution principale. Cela dit, nous pouvons nous attendre à revoir des visages familiers. Ceux-ci incluent Aaron Paul (Caleb), Thandiwe Newton (Maeve), Luke Hemsworth (Ashley), Ed Harris (L’homme en noir) et Jeffrey Wright (Bernard). Un grand nom dont nous ne sommes pas vraiment sûrs du sort dans la série est Dolores, joué par Evan Rachel Wood, après que son esprit ait été complètement effacé lors de la finale de la troisième saison.





Westworld le co-créateur Jonathan Nolan a confirmé que « Dolores est partie » dans une interview avec Variety. Mais comme nous l’avons dit plus tôt, puisque le personnage de Wood était un androïde, nous ne saurions pas trop si elle a quitté la série ou non. Dans la même interview, Nolan a poursuivi en expliquant: « Je pense que c’est important avec une émission dans laquelle la mort peut être impermanente – ce sont des robots, après tout – pour marquer l’occasion avec Dolores. Cette version de ce personnage a disparu. » À en juger par cette déclaration, il semble tout à fait probable que Wood revienne dans la série, mais pas en tant que personnage que nous aimons depuis quelques saisons.

Tel que rapporté par Deadline, il y a eu un nouvel ajout confirmé au casting : Aurora Perrineau du Fils prodigue notoriété. Cependant, il n’y a pas beaucoup de détails sur son personnage à part le fait qu’elle joue un rôle récurrent clé dans environ cinq épisodes de la quatrième saison.





Intrigue de la saison 4 de Westworld : à quoi s’attendre ?





HBO

Tous les détails sur les plans futurs pour Westworld ont été relativement rares. Thandiwe Newton, cependant, a partagé quelques informations au Paley Center for Media : « Je n’ai aucune idée de ce qu’ils ont prévu pour moi », a déclaré l’actrice. « Je fais équipe avec Tessa [Thompson], Je sais. Espérons que nous pourrons faire des dégâts légitimes. » Nous ne savons pas pour vous, mais rien que la pensée de Newton et Thompson se réunissant et faisant des dégâts nous a complètement investis et en prévision de la quatrième saison !

Dans cette même interview de Variety que nous avons mentionnée précédemment, on a demandé à Nolan s’ils retournaient dans le parc ou dans le monde réel dans la saison à venir, ce à quoi il a répondu : « Nous vous aimons, et nous disons cela avec le plus grand respect, mais il n’y a aucun moyen terrestre de répondre à cette question ! »





Cela ne veut pas dire qu’il n’a rien dit du tout. Dans une interview en 2018 avec The Hollywood Reporter après la finale de la saison 2, Nolan a déclaré : « Les hôtes ont une version différente de la mortalité, une perspective différente. Je pense clairement avec Dolores, comme elle l’a expliqué, il y a une vue plus longue ici, un un ensemble plus large d’objectifs. Ils sont existentiels. Ils s’étendent sur des éternités. Et c’est un niveau d’histoire fascinant dans lequel s’engager.

Il est probable que Westworld la saison 4 pourrait reprendre quelques décennies voire des siècles plus tard avec une planète complètement différente. Après tout, dans Westworldil n’y a pas de limites au monde.





