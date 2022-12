Westworld ne sera plus disponible sur le catalogue HBO Max

La série »Westworld » ne sera plus disponible dans le catalogue de HBO Max. Selon de nouveaux rapports, l’histoire dramatique quittera la plate-forme avec d’autres émissions originales de grands noms de HBO, notamment »Le Nevers » créé par Joss Whedon.

Bien que »Westworld » quittera la plate-forme HBO Max, on pense qu’ils atteindront d’autres plates-formes d’entreprise, bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle de Découverte de Warner Bros.. La société n’a pas non plus donné les raisons pour lesquelles elle a décidé de supprimer la série.

Le retrait de »The Newers » de HBO Max marque l’annulation de la série, tandis que »Westworld » a été annulé après quatre saisons en novembre dernier. « Au cours des quatre dernières saisons, Lisa et Jonah ont emmené les téléspectateurs dans une odyssée époustouflante, élevant la barre à chaque tournant », a déclaré HBO dans un communiqué au moment de l’annulation du drame de science-fiction.

« Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, ainsi qu’à leurs acteurs, producteurs et équipes immensément talentueux, ainsi qu’à tous nos partenaires dans Films Kilter, Bad Robot et Warner Bros. Television. Cela a été excitant de les rejoindre dans ce voyage », poursuit le communiqué.

La société de production Kilter Films, qui gérait la production de la série, a également évoqué l’annulation de la série, affirmant que « Westworld » était l’un des moments forts de sa carrière. « Nous sommes profondément reconnaissants à notre casting et à notre équipe extraordinaires pour avoir créé ces personnages indélébiles et ces mondes brillants », indique le communiqué.

Créé par Jonathan Nolan Oui Lisa Joie » Westworld » a lancé sa première saison sur HBO en 2016, recevant de nombreuses critiques positives et devenant la série la plus regardée de HBO lors de sa toute première saison.

Les trois saisons suivantes ont été créées en avril 2018, mars 2020 et juin 2022. Bien que les dernières saisons n’aient pas été aussi acclamées que la première et que leur audience ait diminué au fil du temps, l’annulation a surpris de nombreux fans de la série. .

Dans une interview, Jonathan Nolan a déclaré qu’ils prévoyaient de conclure l’histoire de » Westworld » dans sa cinquième saison, qu’ils n’ont malheureusement pas pu développer en raison de son annulation.