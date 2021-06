Westworld lance sa saison 4

Westworld a commencé à être diffusé dans HBO en 2018. Il était présenté comme un pari s’adressant surtout aux amateurs de science-fiction, peut-être à ceux qui avaient même vu la version originale, un film sorti en 1973. L’adaptation de Jonathan Nolan Oui Lisa joie il est allé un peu plus loin et a capté un important fan de spectateurs. Cela a conduit la série à recevoir des critiques élogieuses et un excellent accueil du public.

Maintenant, au cours de ses trois saisons, l’histoire a bien sûr changé. Si dans le premier nous avons découvert cet incroyable parc d’attractions qu’ils visitaient pour la première fois William Oui Logan. Le second avait un peu plus à voir avec le combat des hôtes mené par Dolores et le troisième change transversalement. Il n’est plus situé dans le parc du Far West mais, ici, nous sommes dans la société du futur proche. De la série aux airs western, il est clairement entré dans la dystopie.







D’autre part, le dernier opus avait l’incorporation de nouveaux personnages joués par Aaron Paul Oui Vincent Cassel. Il a été créé au début de l’année dernière et dès sa fin, le réseau a confirmé sa saison 4. Bien que, jusqu’à présent, il n’y ait pas eu beaucoup plus de nouvelles de la série en raison de la pandémie, Jeffrey Wright, qui donne la vie Bernard, a révélé une photo qui montre qu’elle est déjà en cours.

Westworld 4 est déjà en cours

Aaron Paul a rejoint le casting de Westworld dans la saison 3 (Photo: IMDb)



L’acteur américain est l’un des protagonistes de la série HBO et a révélé une image sur son Instagram qui confirme que l’équipe a commencé à produire la série. Le cliché portait le nom de son personnage Bernard et il a écrit en légende : « Bonjour, mon vieil ami », une phrase que le docteur Ford avait l’habitude de lui dire, Anthony Hopkins dans la première et la deuxième saison.

Par la photo de Wright, on comprend que, au moins, les lectures du scénario ont commencé, puisqu’il a pris une photo de la chaise avec le nom de son personnage. Cependant, il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur ce que sera l’histoire dans ces nouveaux épisodes.

Une chose est sûre, la série continuera à se dérouler dans le futur et probablement Caleb (Aaron Paul), Maeve (Thandie Newton) et Charlotte (Tessa Thompson) sont les protagonistes. Ed Harris reviendra également avec son méchant sournois et l’actrice sera incorporée Aurore Perrineau. Rappelez-vous que Evan Rachel Bois je ne jouerais plus Des douleurs, peut-être l’un des personnages les plus marquants de la série complète, en raison de sa fin tragique dans la saison 3.

Evan Rachel Wood dans le rôle de Dolores dans Westworld (Photo: IMDb)



Cependant, l’actrice a également exprimé son désir de revenir à la série.. « Je veux revenir en arrière. En tant qu’acteurs, nous avons une idée générale au début de chaque saison de ce qui va se passer. Ils nous disent où sont nos personnages, quelle est leur mission, mais rien de plus. Ensuite, nous apprenons au fur et à mesure C’est l’une des raisons pour lesquelles ceux sur lesquels je pense que travailler est un défi, mais aussi ce qui le rend passionnant « Wood a déclaré dans une interview avec Variété.

La date de sortie de Westworld 4 c’est aussi incertain. Mais si le même schéma est suivi depuis que la série a commencé à être diffusée et dans laquelle les livraisons sont diffusées tous les deux ans, tout indiquerait qu’elle pourrait être vue dans 2022.