Westworld : HBO annule la série après sa quatrième saison

Après quatre saisons, HBO a annulé la série de science-fiction »Westworld ». Selon de nouvelles informations, la chaîne a décidé de ne pas renouveler l’émission pour une cinquième saison. « Au cours des quatre dernières saisons, Lisa et Jonah ont emmené les téléspectateurs dans une odyssée époustouflante, élevant la barre à chaque tournant », a déclaré HBO dans un communiqué.

« Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, ainsi qu’à leurs acteurs, producteurs et équipes immensément talentueux, ainsi qu’à tous nos partenaires dans Films Kilter, Mauvais robot et Warner Bros. Television. C’était excitant de les rejoindre dans ce voyage », poursuit la déclaration de HBO sur l’annulation de la série.

La société de production Kilter Films a également parlé de l’annulation choquante de la série en disant: » Faire Westworld a été l’un des moments forts de notre carrière. Nous avons eu le privilège de raconter ces histoires sur l’avenir de la conscience, à la fois humaine et au-delà, dans le court laps de temps avant que nos seigneurs de l’IA ne nous interdisent de le faire. »

Créé par Jonathan Nolan Oui Lisa Joie, » Westworld » a été créée sur HBO en octobre 2016. La série était basée sur un film de 1973 du même nom. Les deux premières saisons étaient basées sur Westworld , un parc d’attractions fictif et technologiquement avancé sur le thème du Far West peuplé d’androïdes appelés «hôtes», tandis que les saisons suivantes étendent le cadre de la série dans le monde réel.

La première saison de » Westworld » a reçu d’excellentes critiques de la part des critiques et des fans, étant l’une des séries originales HBO les plus regardées lors de sa première. Les deuxième, troisième et quatrième saisons ont suivi respectivement en avril 2018, mars 2020 et juin 2022.

Nolan avait précédemment annoncé qu’il prévoyait de terminer l’ambitieuse histoire de « Westworld » avec une cinquième saison, mais apparemment, l’histoire sera inachevée avec seulement sa quatrième saison.

La série présentait un excellent casting, dirigé principalement par Evan Rachel Bois, Thandiwé Newton Oui Jeffrey Wright durant les quatre saisons de l’émission. James Marsden, Luke Hemsworth, Sidse Babett Knudsen, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Angela Sarafyan, Shannon Woodward, Ed Harris, Anthony Hopkins, Ben Barnes, Clifton Collins Jr., Jimmi Simpson, Tessa Thompson et Aaron-Paul Ils ont également proposé leur participation.

Les quatre saisons de » Westworld » sont disponibles dans le catalogue HBO Max.