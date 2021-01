Westside Tut Taps Lil Tjay & Tee Grizzley pour « Don’t Let Go 2 (Deluxe) »

La tendance de l’édition de luxe n’est certainement pas nouvelle, mais 2020 en a fait une pratique courante. Les rappeurs abandonnaient leur album, attendaient quelques semaines, puis réorganisaient la tracklist avec quelques nouveaux morceaux. Westside Tut introduit la tendance luxe dans la nouvelle année, maintenant son élan élevé à partir de 2020. Le rappeur a déposé son dernier projet, Ne lâchez pas 2 en juillet. Chargé de noms de haut niveau attachés à la tracklist, il recharge la tracklist originale avec quatre pistes supplémentaires avec quelques noms majeurs. Sada Baby assiste sur « Play Cousin » tandis que Tee Grizzley, qui apparaît sur la tracklist originale, fait une autre apparition sur « 43 & 0 ». De plus, Lil Tjay sort également pour le disque, « On Me ».

Découvrez les dernières nouvelles de Westside Tut ci-dessous et sonnez dans les commentaires avec votre morceau préféré hors du luxe.