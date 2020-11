Westside Gunn dit à Joe Budden et il a quitté Eminem et Shady

Quelque chose ne va pas entre Griselda et leur label Shady Records depuis un moment.

Plus tôt cette année, Westside Gunn s’est demandé si Shady Records savait même qu’ils étaient nominés pour un BET Award, et avait également obtenu à Eminem pour ne pas tweeter son projet.

Cette semaine, Conway The Machine a publié un Tweet cryptique.

Maintenant, Westside a dit à Joe Budden qu’il était parti de Shady.

« Euh, je quitte Shady. Je suis en fait un joueur autonome. Ça fait du bien. Qui a fait le soleil était-ce. J’ai déjà parlé à Paul Rosenberg]Tout va bien. Comme, tout est signé, scellé et livré, j’ai mes papiers, comme si j’étais hors de Shady », a expliqué Westside sur le podcast de Budden.« Je suis un de ces types de mecs, je ne suis pas un n * gga qui parle en public. C’est comme ça que je bouge. C’est comme dire moi et Benny ou moi et Conway ou Conway et Benny ou qui que ce soit, nous pourrions avoir un désaccord, mais le monde ne le saura jamais. Nous serons toujours frères et cousins. C’est la même chose même avec les affaires, car en fin de compte, c’est un grand monde. Même si quelqu’un d’autre est un sucka, je ne jouerai jamais ce rôle de sucka. «