Western Star 57X a été inclus dans American Truck Simulator

Vous pouvez actuellement conduire le nouveau camion routier Western Star 57X de Daimler Truck dans Simulateur de camion américain.

Un tout nouveau modèle Daimler Truck qui a émergé dans le jeu de camions et sur les routes américaines presque simultanément est le dernier ajout à American Truck Simulator.

Grâce à une collaboration entre le Western Star 57X et le créateur du jeu, Logiciel SCS, vous pouvez maintenant l’inclure dans votre flotte de véhicules American Truck Simulator. Le Western Star 57X fait partie de la série « trilogie des durs » de la société.

Le Western Star® 57X consiste en une combinaison des deux mondes. Il reprend l’ADN de conception audacieuse et de fiabilité de la série X et le combine avec les meilleures plates-formes routières de Daimler Truck North America, qui ont été testées sur des millions de kilomètres pour vous offrir le camion routier le plus avant-gardiste et le plus créatif que Western Star ait jamais produit.

Divers réglages et combinaisons sont disponibles pour le Western Star® 57X. Cela se compose d’une cabine de jour et d’une cabine couchette de 72 pouces, de trois options de châssis court et de deux options de châssis long, de cinq options de garnitures intérieures, d’options de transmission propriétaires Detroit® et d’une pléthore d’autres améliorations et extras pour faire ressortir votre camion emblématique !

Dans sa version numérique du 57X, SCS a reproduit de nombreuses caractéristiques de haute technologie à l’aspect élégant, telles que le tableau de bord informatisé et les rétroviseurs latéraux à support en C avec clignotants intégrés.

Dans American Truck Simulator, il est désormais accessible chez n’importe quel concessionnaire Western Star. Le prix de base pour la configuration de cabine de jour est de 118 765 €, tandis que l’exigence minimale de niveau 25 et le prix de base pour la configuration de cabine couchette sont de 189 530 € et 189 530 €, respectivement.

Nous tenons à remercier sincèrement nos amis de Western Star® pour nous avoir permis de collaborer étroitement avec eux et d’inclure ce camion dans American Truck Simulator juste après ses débuts officiels.