West Side Story, nominé aux Oscars, arrive sur Disney+ le 2 mars

Le film nominé aux Oscars pour Steven Spielberg, aura une première officielle sur les plateformes de streaming. Disney+ a gardé l’exclusivité de la bande, débarquant sur la plateforme le 2 mars. »West Side Story » est basé sur la comédie musicale de 1957, sous le livre écrit par Arthur Laurents et la composition musicale de Léonard Bernstein et le défunt Stephen Sondheimest la deuxième version de l’histoire de Roméo et Juliette, après la sortie du premier film en 1961, mettant en vedette Nathalie Bois, avec lequel il a remporté deux Tony Awards. La comédie musicale était un précurseur des pièces de théâtre, traitant pour la première fois de questions telles que le racisme, l’immigration et le classisme.

La version 2021 met en vedette les talents de Ansel Elgort comme Tony, Ariana DeBose comme Anita, David Alvarez comme Bernard, Mike Faist comme riff, Brian d’Arcy James comme l’officier Krupke, Corey Stoll comme le lieutenant Schrank, Josh Andres Rivera comme les chinois, Rachel Zegler comme Maria et Rita Moreno comme Valentin. Le film présente un scénario de Tony Kushner, écrivain lauréat du prix Pulitzer et du Tony Award, avec le légendaire chef d’orchestre Gustavo Dudamel enregistrant et réinventant la partition du film, ainsi qu’une chorégraphie de Justin Peck.

Le film vient d’être nominé pour sept nominations aux prochains Oscars, dont Meilleur acteur, Meilleur réalisateur et Meilleure actrice dans un second rôle pour Ariana DeBose. »West Side Story » Il a également reçu toutes sortes de nominations dans différents prix, tels que le Critics Choice, ainsi que des prix de la Directors Guild et de la Producers Guild pour Steven Spielberg. De plus, le film a déjà remporté trois Golden Globes, pour le meilleur film, comédie musicale ou comédie, la meilleure actrice pour Zegler et la meilleure actrice dans un second rôle pour DeBose.

»West Side Story » viendra à Disney + le 2 mars, mais aussi pour les curieux, la bande de 1961 est actuellement disponible sur hbo max Oui Hulu.