West Side Story : le film réalisé par Steven Spielberg présente un nouvel aperçu

Les bande annonce officielle arrivé à la livraison du Prix ​​Oscar mais, deux mois seulement après sa première, un nouvelle avance Il a été publié pour calmer l’anxiété des cinéphiles. Il s’agit de West Side Story, la comédie musicale qui sera dirigée par Steven Spielberg et qu’il fonctionnera comme une nouvelle adaptation du scénario primé aux prix Pulitzer et aux Tony. Découvrez la bande-annonce ici!

Au 1957, L’amour sans barrières –comme il est traduit pour l’Amérique latine- est arrivé pour la première fois sur les tables et quatre ans plus tard, il a eu son adaptation cinématographique avec Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris et Russ Tamblyn. Les temps ont tellement changé, respectant l’histoire originale si convaincante, un casting renouvelé sera coordonné par l’un des plus grands représentants de l’industrie cinématographique dans une nouvelle version.

Sa première est prévue pour le 9 décembre dans les salles, après plusieurs mois de retard dû à la pandémie de coronavirus. Ainsi, 60 ans après le lancement du film réalisé par Robert Wise et Jérôme Robbins Le film arrive qui raconte l’histoire classique des rivalités et de l’amour des jeunes à New York, qui à son tour s’inspire de Roméo et Juliette de Shakespeare.

Parce que West Side Story est-ce qu’on s’en souvient ainsi ? En 1961, il reçoit le prix du meilleur film, réalisation, acteur de soutien, actrice de soutien, direction artistique, musique, son, costumes, photographie et montage par l’Académie. Et avec ce remake, sa nouvelle équipe cherchera à répéter l’histoire. La comédie musicale attachante sera la vedette Rachel Zegler Comment maria, Ansel Elgort comme Tony, Ariana DeBose comme Anita et David alvarez comme Bernardo.

De même, le reste du casting sera complété par Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Lieutenant Schrank) et Brian d’Arcy James (Officier Krupke). Mais ce n’est pas tout, car Rita Moreno –du film original – reviendra après avoir reçu un Oscar, un Emmy, un Grammy, un Tony et un Peabody pour produire le film et jouer Valentina, le propriétaire du dépanneur où travaille Tony.

