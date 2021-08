West Side Story : à quoi ressemblera le prochain film de Spielberg

Il ne fait aucun doute que le 2021 C’est l’une des meilleures années pour comédies musicales. Malgré le fait que dans de nombreuses régions du monde ses versions en théâtre ont été ralentis en raison de pandémie, la vérité est que leur adaptations cinématographiques ils ont envahi les grands écrans. Et c’est qu’au moins quatre d’entre eux qui ont fait leur saison en Broadway, maintenant ils ont leur tour dans les chambres. C’est déjà arrivé avec Dans les hauteurs, maintenant disponible sur HBO Max, et arrivera bientôt Cher evan hansen et Tic, Tic… Boum ! En décembre, une production très attendue aura de quoi faire parler.







Il s’agit de West Side Story, qui a été créée en 1957 sur les tables et a été porté à l’écran pour la première fois en 1961, Protagonisée par Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris et Russ Tamblyn. Mais une nouvelle version vient de la main de Steven Spielberg, l’un des plus grands représentants de l’industrie cinématographique. Sa première était prévue depuis longtemps, mais comme c’est arrivé avec une bonne partie des productions, le coronavirus a tout retardé.

En ce sens, la commémoration des 60 ans de ce film réalisé par Robert Wise et Jérôme Robbins, et dans la livraison du Prix ​​Oscar le premier a été lancé bande annonce officielle. L’histoire est inspirée de Roméo et Juliette, de Shakespeare, et raconte l’histoire d’amour de deux jeunes hommes appartenant à des gangs rivaux à New York. Dans la remise faite par l’Académie en 1961, West Side Story a remporté le prix du meilleur film, réalisation, acteur de soutien, actrice de soutien, direction artistique, musique, son, costumes, photographie et montage. Assez de statuettes pour penser à un remake.

En 1961, West Side Story a remporté 10 Oscars (IMDb).



De cette façon, dans décembre Le film de Spielberg de cette année arrivera avec un casting, principalement Latin. Le rôle de Maria sera en charge de Rachel Zegler, qui fera ses débuts au cinéma, et le rôle de Tony sera Ansel Elgort. Pendant ce temps, le reste du casting sera composé d’Ariana DeBose, David Alvarez, Josh André Rivera, Mike Faist, Corey Stoll, Brian D’Arcy James, Ana Isabelle et Maddie Ziegler.

Rita Moreno, du casting original, ne sera pas en reste : l’actrice portoricaine de 89 ans qui jouait le rôle d’Anita il y a quelques décennies, reviendra désormais dans le rôle de Valentina, la veuve de l’homme qui sert d’intermédiaire entre les deux. bandes. Quant au script, il sera chargé de Tony Kushner, tandis que la musique sera de David Newman et l’orchestre de Gustav Dudamel. De son côté, les chorégraphies seront la création de Justin picorer.