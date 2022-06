Wesley Snipes n’a pas été invité à apparaître dans le film Blade de MCU

Selon des rapports récents, la nouvelle approche de Marvel Studios Lame devrait faire tourner les caméras le mois prochain. Alors que Mahershala Ali assumera le rôle de Daywalker cette fois-ci, de nombreux fans se demandent si Wesley Snipes fera une apparition dans le prochain film MCU. Alors que le multivers a ouvert de nombreuses opportunités à certains anciens personnages de faire des apparitions surprises, il semble que pour l’instant, Snipes apparaissant dans le nouveau film ne sera pas l’un d’entre eux.

Wesley Snipes a joué Blade dans trois films il y a plus de deux décennies, et maintenant le personnage emblématique est sur le point de faire ses débuts dans le MCU. Bien que cela ait conduit aux comparaisons attendues entre les deux, même avant le tournage du nouveau film, il y a également eu la question de savoir s’il y a une place pour Snipes pour faire une petite apparition dans le film. Avec des stars plus anciennes de Marvel telles que Patrick Stewart et Anson Mount revenant pour jouer respectivement des versions alternatives du professeur X et de Black Bolt dans Docteur étrange 2, Snipes a demandé s’il se préparerait pour un bref retour à son ancien rôle. Il a déclaré à ComicBook.com :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Non, pas encore. Je travaille toujours sur mes talents d’acteur. Alors, quand je deviendrai acteur, peut-être qu’ils me tendront la main et diront: » Ayons une conversation « , ou peut-être qu’ils ne se sentent pas Je suis joueur d’ensemble. »

Wesley Snipes a soutenu Mahershala Ali en tant que nouvelle lame

Studios Marvel

Bien qu’il y ait encore peu de révélations sur le prochain Lame film, y compris une date de sortie, il y a eu de nombreux rapports sur Mahershala Ali reprenant le rôle de Snipes et l’acceptation par ce dernier que le personnage allait toujours être refondu, et il était heureux de donner à Ali sa bénédiction pour faire du personnage son posséder. À l’époque, Snipes a déclaré:

« Bonne chance à Mahershala Ali qui va le briser. Je suis sûr que Blade mais il va avoir du mal à surpasser Wesley Snipes. Il ira très bien. »

Snipes a également précisé qu’il ne croyait pas Lame doit être un film classé R pour être bon. Alors qu’il a récemment déclaré que l’histoire est la chose la plus importante, l’acteur a précédemment déclaré qu’Ali ne portait pas tout le poids de la série sur ses épaules, car le public décidera si elle est réussie ou non en fonction de l’ensemble de l’ensemble. Il a commenté :





« Ma question ne s’adresse pas à lui, ce sont les gens qui l’entourent. Il faut quelque chose de grand et de très spécial pour faire un film emblématique. Et vous ne savez même pas si ça va être emblématique jusqu’à ce que ce soit fait. Le peuple en décide. . . Je veux la même réaction que nous avons eue avec les versions que nous avons faites. Le public dans le théâtre criait et applaudissait. Je cherche ça.

Lame est l’un des films qui pourraient encore sortir en 2023. Actuellement, le calendrier de Marvel court jusqu’à la sortie de Les Merveilles en juillet 2023, mais il y avait un autre film original sans titre de Marvel Studios qui devait sortir vers octobre ou novembre. Bien qu’une sortie coïncidant avec Halloween ne soit pas hors de question, il est probable que nous en saurons plus sur Lame à D23 Expo en septembre, lorsque Marvel devrait annoncer la prochaine phase du MCU.