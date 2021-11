Wesley Snipes Hypes Mahershala Ali’s Blade : il fera du bien

Wesley Snipes a fait plus d’éloges pour son successeur. Avec sa propre trilogie Lame films, Snipes a été reconnu par beaucoup pour avoir aidé à inaugurer le boom des films de super-héros qui a pris d’assaut Hollywood au cours des deux dernières décennies. Une nouvelle incarnation du personnage sera jouée par Mahershala Ali lorsque Lame est redémarré pour l’univers cinématographique Marvel.

Sur Twitter, Wesley Snipes a de nouveau approuvé Ali pour le rôle. Il a retweeté un Lame le message d’un fan qui disait: « Bonne chance à Mahershala Ali qui va le briser, j’en suis sûr, mais il va avoir du mal à surpasser Wesley Snipes. » Pour sa part, Snipes a montré qu’il était pleinement convaincu qu’Ali serait très bien dans le rôle, comme il l’a écrit, « Il fera très bien. »

Il fera très bien https://t.co/11PeFroKUY – WS (@wesleysnipes) 11 novembre 2021

Wesley Snipes n’est pas le seul Lame acteur à souhaiter Mahershala Ali bien avec le rôle. Kirk « sticky Fingaz » Jones, qui a joué le chasseur de vampires dans Lame : la série, a récemment déclaré à Comicbook.com, « Big up to the new Blade. Je sais qu’il va faire un travail incroyable. C’est un grand acteur. C’est beaucoup d’exigences physiques et il sera probablement à la hauteur de la tâche. Alors bénédictions à lui et ramasser à lui. Et je lui donne le même respect que Wesley m’a donné. «

Il a ajouté: « Mec, fais ton truc, mec. Sois honnête. Frappe le truc, comme on dit avec 2Pac. Dis qu’il est resté coincé dans le jus de la route, il est parti sur le plateau, il était toujours Bishop. Quand j’ai était en train de faire Lame, j’étais fasciné. J’étais l’un de mes acteurs préférés, Giovanni Ribisi. C’est un acteur de personnage, et il est sur le plateau même à l’heure du déjeuner, il est toujours dans le personnage. Je suis un ninja, donc je suis toujours Blade dans la vraie vie. Alors oui, engloutissez-le et allez-y et donnez-lui vie, mec. »

Stephen Dorff, qui a joué le méchant Deacon Frost dans l’original Lame, a également de grands espoirs pour la performance de Mahershala Ali. Alors qu’il était sceptique quant au fait que le nouveau scénariste et réalisateur gère correctement l’histoire de Blade de manière créative, Dorff sait qu’Ali sera « super dans le rôle », car il est un « enfer d’acteur ». Les éloges étaient notables car Dorff avait fustigé les films Marvel peu de temps auparavant, mais pensait toujours qu’Ali serait néanmoins incroyable.

Le nouveau Lame Le film sera réalisé par Bassam Tariq. Le réalisateur avait précédemment déclaré à Indiewire que le nouveau Lame L’équipe ne peut pas nier ce que Wesley Snipes a fait, en aidant à créer ce phénomène de super-héros, et qu’il est très excitant de travailler sur ce nouveau film avec Ali. Tariq a déclaré: « Un homme noir a créé le monde des super-héros dans lequel nous sommes, c’est juste la vérité. Pour moi de travailler maintenant avec quelqu’un d’aussi talentueux et un mastodonte que Mahershala Ali, et l’écrivain Stacy Osei-Kuffour, je suis juste tellement – je suis tellement honoré de travailler avec de vrais mastodontes noirs et des talents noirs. Pour moi d’être juste avec eux dans cette pièce et d’écouter et d’apprendre au fur et à mesure que je construis cela, c’est vraiment un honneur. «

Avec Lame faisant officiellement partie du MCU, il y a beaucoup d’attente pour que le personnage obtienne son propre nouveau film avec Mahershala Ali. Compte tenu de l’utilisation du multivers dans les projets Marvel, il est également possible que nous puissions encore revoir la version Wesley Snipes un jour.

