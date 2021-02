Wes Borland et Trent Reznor soutiennent les accusations contre Marilyn Manson | 45S

La nuit est tombée sur lui. Wes Borland, guitariste de Limp Bizkit et Trent Reznor, chanteur de Nine Inch Nails, ont attaqué Marilyn Manson et ont montré leur plein soutien à Evan Rachel Wood et aux femmes qui ont décidé de dénoncer les abus commis par la chanteuse.

Borland, qui était autrefois le guitariste de Marilyn, a fait des déclarations lors de la diffusion de Twtich sur la chaîne Space Zebra, où il est d’accord avec les plaignants affirmant que tout ce qu’ils disent est vrai.

« Marilyn Manson. J’étais dans le groupe pendant neuf mois. Ce n’est pas un gars sympa. Tout ce que les gens ont dit de lui est putain de vrai. Alors détendez vos attaques contre les dénonciateurs, comme quand les gens disent des choses sur ces femmes qui vous dénoncent maintenant. Va te faire foutre, ils disent la vérité. Je suis désolé pour tous ceux qui écoutent ce podcast en ce moment et n’aiment pas ça », a-t-il déclaré.

De même, il a affirmé que Manson est talentueux « mais il est foutu et doit être maîtrisé. »

Cependant, Wes Borland n’était pas le seul à soutenir les demandeurs. Un autre qui a ajouté pour nier Manson, qui il y a quelques jours a rejeté les allégations indiquant qu’il s’agissait «d’horribles distorsions de la réalité», était Trent Reznor de Nine Inch Nails.

A cette occasion, il rejette certaines déclarations qui sont sorties dans le livre autobiographique de Marilyn, où il appelle un menteur.

«J’ai parlé au fil des ans de mon aversion pour Manson en tant que personne et j’ai rompu les liens avec lui il y a près de 25 ans. Comme je l’ai dit à l’époque, le passage des mémoires de Manson est une fabrication totale. J’étais furieux et offensé quand il est parti et je continue de l’être aujourd’hui », a-t-il déclaré à Pitchfork.

Comme rappelé, Evan Rachel Wood a publié une plainte sur son compte Instagram où elle indiquait les abus que la chanteuse lui causait depuis des années. De même, après cela, de nombreuses femmes se sont jointes pour déposer une plainte massive indiquant ce qu’elles avaient souffert aux côtés de Manson.

Il ne reste plus qu’à attendre le jugement de la justice et à punir sérieusement les coupables.