Wes Bentley sur son rôle difficile dans Yellowstone : « La tristesse de Jamie imprègne ma vie »

Pour les fans de Paramount de plus en plus populaires Yellowstone, l’attente du retour de la série cet été peut sembler atrocement longue. Mais une pause n’est peut-être que le sursis que cet acteur Wes Bently, qui campe Jamie Dutton dans le néo-western, en a besoin. Dans une récente interview avec le New York Times, l’acteur s’est ouvert sur les effets personnels de jouer le fils adoptif tourmenté du personnage de Kevin Costner, John Dutton. Ce qui rend le rôle si difficile, dit l’acteur, c’est l’état constant de mélancolie de Jamie :





« Je me suis vanté pendant la majeure partie de ma carrière de l’avoir laissé à la porte, ou comme dirait un athlète, de l’avoir laissé sur le terrain. Mais la tristesse de Jamie imprègne ma vie, même si je ne suis pas triste. Je suis très chanceux d’avoir une famille formidable et d’être là où j’en suis dans la vie, mais il est toujours là derrière moi, s’accrochant à ça, surtout quand je tourne. »

S’adressant à la publication, Stephen Kay, un Yellowstone Le réalisateur et producteur exécutif a félicité le portrait de Jamie par Bentley : « C’est remarquable, sa capacité à vous mettre en colère contre Jamie, à vous faire le détester et à le faire vous briser le cœur en même temps », a déclaré Kay. Le co-créateur de la série, Taylor Sheridan, a fait écho à ce sentiment, affirmant que Bentley « a créé un personnage vulnérable, honnête et émotif ».

Lutte personnelle et triomphe de Wes Bentley

Bentley a révélé que dans sa vie personnelle, il a toujours trouvé des moyens de gérer la tristesse, que ce soit en l’ignorant ou en se tournant vers l’humour ou la drogue. Bentley a gagné en popularité après son interprétation de Ricky Fitts dans le film oscarisé Beauté américaine (1999). Suite au succès du film, alors que Bentley n’avait que 21 ans, il a commencé à abuser de la drogue. En 2008, il a été arrêté et a finalement plaidé coupable de possession d’héroïne et d’utilisation d’un faux billet de 100 €. L’année suivante, avec l’aide d’un ami, Bentley entre dans un programme de rééducation en 12 étapes. Il est sobre depuis 2009.

Bentley est apparu dans des films dont Hunger Games, Interstellaire, et Mission : Impossible – Tomber. À la télévision, Bentley est apparu dans trois saisons du histoire d’horreur américaine série d’anthologies (Freak Show, hôtel et Roanoke). De plus, il incarne Jamie Dutton depuis Yellowstone commencé en 2018.

Yellowstone, la première série scénarisée de Paramount, continue de gagner en popularité, la saison 5 attirant plus de 12 millions de téléspectateurs. Il a engendré trois retombées : 1883, 1923et la prochaine 6666. La série est en pause après sa finale de mi-saison et devrait revenir cet été. Il a été créé par Sheridan et John Linson et met en vedette Kevin Costner, Bentley, Luke Grimes, Beth Reilly, Kelsey Asbille et Cole Hauser.