Wes Bentley est prêt à dire adieu à la série Yellowstone après des difficultés

Bosch Réfrigérateur américain KAN93VIFP Série 4

Fonction très pratique au sein de ce congélateur, la fonction No Frost – comme son nom l’indique – empêche la formation de givre (ou de glace) au sein des différents compartiments. En évitant ceci, vous pourrez dire adieu à la corvée du dégivrage et aux consommations d’énergie trop élevées. <strong>Clayettes en verre</strong> hautement résistante et assurant une <strong>hygiène parfaite</strong> : un coup d’éponge suffit à nettoyer vos clayettes et garde vos aliments dans un environnement propre. <strong>Le froid absorbé par le verre est aussi restitué aux aliments</strong>, leur assurant une durée de conservation étendue. Congelez vos aliments en toute sérénité grâce à ce <strong>congélateur Bosch 4 étoiles</strong>. Les modèles quatre étoiles sont les seuls à pouvoir congeler des aliments grâce à leur température capable de descendre à la demande jusqu’à -26°C ; les autres modèles de congélateurs ne sont capables que de conserver des aliments déjà congelés.