Wes Bentley de Yellowstone discute du drame de la série et de sa ligne d’amour dans l’émission

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que Kevin Costner refusait apparemment de travailler plus d’une semaine pendant la seconde moitié de Yellowstone. L’acteur aurait insisté pour filmer les huit épisodes restants pendant une semaine. Cela ne convenait pas au créateur de la série, Taylor Sheridan, qui a suivi le drame supposé sur le plateau.





Il a en outre été révélé que Costner voulait se concentrer davantage sur le tournage de son film occidental Horizon. Cependant, avec le différend en cours sur le tournage de Yellowstone, il a été révélé qu’il ne serait pas possible de reprendre le tournage de la série en mars comme prévu. Le Hollywood Reporter a rapporté que la probabilité que la série soit écourtée monte en flèche. Pourtant, certaines sources affirment que la série continuerait même si Costner décidait de quitter définitivement la série.

Le drame des coulisses de la série a fait la une des journaux la semaine dernière, et les acteurs de la série sont interrogés à ce sujet. Pendant Wes BentlyDans l’interview de Entertainment Weekly, on lui a demandé de commenter la question. L’acteur veut rester en dehors du drame car il pense que c’est quelque chose sur lequel il n’a aucun contrôle. Il a dit: «Les nouvelles qui sont sorties récemment à propos de l’émission sont, vous savez, c’est au-dessus de mon niveau de rémunération. Différentes personnes prenant des décisions. Je sais qu’ils sont toujours en train de travailler sur… de régler les choses avec tout le monde, pour s’assurer que nous tournions.

Bentley est optimiste quant à la reprise prochaine de la production, et il a assuré aux fans que tout était en train d’être réglé, comme il l’a dit : « Et je suis convaincu que nous le ferons. Nous avons toujours avant. Je pense que c’est probablement un drame pour rien. »





Wes Bentley parlerait plutôt de son personnage sur Yellowstone

Réseau primordial

Plutôt que de commenter la question, l’acteur préfère discuter de l’intrigue entre son personnage Jamie et le personnage de Kelly Reilly, Beth. Il a dit : « Nous avons quelque chose à venir. Nous nous menaçons tous les deux maintenant de manière sérieuse. C’est un mystère pour moi aussi où ça va. Je sais juste que c’est un point d’inflexion…. Quelque chose de majeur viendra de ce moment entre Jamie et Beth. C’est en quelque sorte la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il ne savait pas à quel point Beth en avait vraiment marre de lui jusqu’à très récemment, et je pense que cela a maintenant changé un interrupteur chez Jamie qu’il ressent de la même manière. »

Comme les fans, l’acteur anticipe la suite de la série. Il est très investi dans Yellowstone’l’histoire. Il a dit: « J’attends ce prochain script et dans le même genre d’anticipation ou les fans le font pour que le prochain épisode soit diffusé parce que, vous savez, Taylor [Sheridan] nous surprend tellement. Et je m’intéresse tellement à tout le monde. Je suis tellement investi dans plus que juste Jamie. Je suis investi dans tout maintenant. On en parle tous sur le plateau, vous savez, toutes les possibilités. Nous faisons notre propre fanfiction. »