Wes Anderson révèle que le nouveau film de Netflix ne dure que 37 minutes, dit qu’il préfère les sorties en salles au streaming

Kok Maison Fauteuil en rotin marron clair - Marron - Size: 70x154x110cm

Le fauteuil Emmanuelle était avant qu'il n'accède à une notoriété planétaire à la sortie du film un trône polynésien (le fauteuil dit "Pomaré"), d'où son côté imposant, spectaculaire, et radicalement exotique! Il fût d'ailleurs, pour la petite histoire, repris dans de nombreux autres films, antérieurs à Emmanuelle (dès 1931), mais il faut croire qu'il marquât alors moins les esprits, allez savoir pourquoi... La Maison KOK a néanmoins pris le parti d'en rendre toute la majesté d'origine. Opulence et raffinement des tressages en dentelle de rotin, amplitudes des volumes, et piètement élargi en diamètre pour une stabilité améliorée. Le modèle présenté ici est réalisé avec un motif en croisillon, un des plus répandus car pouvant être réalisé avec des baguettes de Buri, une plante du sud-est asiatique, dont on tire des nervures bon marché. Le fauteuil Emmanuelle de la maison KOK est entièrement réalisé en rotin.Hauteur : 154. Largueur : 110. Longueur 70. Assise à : 42cm. Poids 7kg.Structure rotin naturel, tressage en moelle et en éclisse de rotin.Vernis à l'eau satiné.Fabriqué en Indonésie.