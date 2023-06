Wes Anderson partage ses réflexions sur les tendances TikTok imitant son style

Wes Anderson et son style pour diriger, raconter des histoires, construire des décors et des personnages est l’un des plus distinctifs du monde du cinéma d’aujourd’hui. En fait, le spectacle visuel de ses films est si unique qu’il est devenu une tendance sur les réseaux sociaux, avec des milliers de personnes imitant son style dans des vidéos, des photos et plus encore.







Ces derniers mois, des dizaines de bandes-annonces et d’images générées par l’IA montrent certaines des sagas les plus populaires de la culture pop telles que Guerres des étoiles, Les jeux de la faim ou Harry Potter ont même été reconstitués à la manière du directeur de Les Tenenbaum royaux.

Et bien qu’il semble que cette tendance ait conquis un grand nombre de fans, certains qui ont déjà suivi le réalisateur et d’autres qui ne l’ont pas fait, il semble qu’Anderson n’en ait pas du tout été conquis. Dans une interview avec The Daily Beast, il a partagé ses réflexions sur ces vidéos et images :

« Je n’y ai été exposé que verbalement. Je n’en ai rien vu. Évidemment, il est facile pour moi d’aller sur la bonne page Web et de la voir. Je choisis de ne pas vraiment m’engager. Je suppose que c’est parce que je ne veux pas être distrait par ça. C’est un peu comme si on vous disait : « Votre ami fait une super version de vous ». Peut-être que vous dites, j’aimerais vraiment le voir, et peut-être que vous dites, je ne veux pas voir une version de moi, même si c’est bon. Cela peut être comme, ‘Est-ce moi?’ Ce n’est pas nécessairement ce que vous voulez. À un moment donné, je suis sûr que j’irai là-bas et je verrai. Mais je n’ai jamais vu un TikTok, par exemple, de quoi que ce soit. Je ne vais pas commencer par moi.

Le présent et l’avenir de Wes Anderson

Ville d’astéroïdes, le dernier film du réalisateur, sort en salles cette même semaine. L’histoire suit un groupe de participants à une convention spéciale pour les aspirants astronomes et cadets de l’espace, dans une ville fictive du désert aux États-Unis en 1955.

Cependant, l’événement amusant qui comprend des familles de tout le pays se transforme en quelque chose de plus lorsqu’une série d’événements étranges et inattendus commencent à se produire autour du groupe, ignorant que leur vie et le monde vont changer pour toujours.

Ville d’astéroïdes comprend un casting de stars comprenant Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan et Jeff Goldblum.

Plus tard cette année, le réalisateur sortira également La merveilleuse histoire d’Henry Sugar sur Netflix, une adaptation de la célèbre nouvelle de Roald Dahl de La merveilleuse histoire d’Henry Sugar et de six autres. Ce sera la deuxième fois qu’Anderson développera un projet travaillant sur les histoires de Dahl après Fantastique M. Fox.

Le court métrage, qui dure 37 minutes, suit un homme nommé Henry Sugar, qui apprend l’histoire d’un autre homme indien qui peut voir même sans yeux. Afin d’utiliser cette même capacité à gagner de l’argent, puisqu’il est joueur. Finalement, il obtient la capacité de voir à travers les objets et de prédire l’avenir, ce qu’il utilise bien sûr pour gagner de l’argent.