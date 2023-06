Wes Anderson dit que les allégations d’inconduite n’affecteront pas la relation de travail avec Bill Murray

Alors que l’acteur vétéran et drôle Bill Murray a eu des titres moins que flatteurs publiés à son sujet ces dernières années, son copain de longue date Wes Anderson est encore dans le chasseurs de fantômes le coin des étoiles. Au cours des années passées, Murray et Anderson ont fréquemment collaboré, et ce partenariat devait se poursuivre avec le nouveau film Ville d’astéroïdes. Cependant, alors que Murray avait initialement été choisi pour un rôle dans le film, il a fini par sortir avant le début de la production. Il a été rapporté à l’époque que cela était dû à un diagnostic de COVID-19, bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles la controverse de Murray aurait joué un rôle dans son départ.

Dans une nouvelle interview avec IndieWire, Anderson remet les pendules à l’heure. Il dit que la controverse avec Murray n’a pas et n’affectera pas leur relation de travail, car il espère continuer à travailler avec l’acteur sur de futurs projets. Il se souvient également à quel point Murray était un si grand partisan de lui depuis le tout début, certains malgré une mauvaise publicité, Anderson ne veut pas tourner le dos à son ami de longue date, décrivant comment les deux sont essentiellement devenus comme une « famille » à ce point dans leur vie.

« Mon expérience avec Bill est si vaste. Bill m’a tellement soutenu depuis le tout début », se souvient Anderson. « Je ne veux pas parler de l’expérience de quelqu’un d’autre, mais il fait vraiment partie de ma famille. Vous savez, c’est le parrain de ma fille. En fait, c’est lui qui l’a baptisée. C’est lui qui a aspergé l’eau.

L’absence de Bill Murray sera perceptible à Asteroid City

Certains des nombreux films réalisés par Anderson pour présenter Murray au cours des années passées incluent Rushmore, La Vie Aquatique avec Steve Zissou, Les Tenenbaum royaux, La Darjeeling Limitée, Fantastique M. Fox, Le Grand Budapest Hôtel, Royaume du lever de la lune, et plus. La collaboration la plus récente de Murray avec le réalisateur était pour le film de 2021 La dépêche française. Quant à savoir pourquoi Murray n’est pas là Ville d’astéroïdesAnderson confirme que c’était à cause d’un diagnostic COVID-19 malheureusement chronométré et rien de plus.

« Il était censé jouer le directeur du motel que Steve Carell joue, et Bill a eu le COVID quatre jours avant qu’il ne soit censé commencer le tournage », dit Anderson. « Il était en Irlande et dans le cas de notre film, nous avions des horaires de tellement beaucoup de gens qui sont tous perplexes. Les personnes avec qui Bill était censé jouer des scènes allaient être parties au moment où il aurait effacé les protocoles COVID et tout. Et en fait, il était assez malade. Alors Bill a raté son rôle et Steve Carell est arrivé assez soudainement.

Le réalisateur a poursuivi: « Puis, quand Bill s’est amélioré, il est venu en Espagne. À la fin du film [where ‘Asteroid’ shot], nous avons terminé le film, et Bill et moi sommes montés dans une voiture et sommes allés en France. C’était une excellente façon de terminer, mais c’était la première fois que je ne l’avais pas dans un film depuis longtemps.

On dirait que Murray sera probablement impliqué dans le prochain film d’Anderson, même s’il n’est pas dans celui-ci. Ville d’astéroïdes sortira en salles le 23 juin.