Werner Hansch (82 ans) remporte Celebrity BB: la vidéo qui vous fait pleurer!

29 août 2020 08h02

Werner Hansch a remporté le “Promi Big Brother” à l’âge de 82 ans. Après sa victoire à, il remercie ses avocats et son conseiller fiscal.

Quand il devient clair que Werner Hansch a remporté «Celebrity Big Brother», son dernier adversaire restant, la montagne musculaire tatouée Mischa Mayer (28 ans), lui crie: «Vous l’avez fait, Werner! Tu l’as fait!”

Mais Werner ne sait pas quoi dire au début, il a du mal à garder son sang-froid. Les caméras montrent une image très inhabituelle: un commentateur de football n’a pas de mots.

Quelle finale!

Werner Hansch a remporté la finale de l’émission «Promi Big Brother» à l’âge de 82 ans, dans laquelle plus ou moins de célébrités emménagent dans une maison de Cologne-Ossendorf et doivent en quelque sorte s’entendre. Vendredi soir, il obtient le plus grand nombre de votes du public – et selon le modérateur Jochen Schropp (41 ans) est désormais le “plus vieux gagnant d’une émission de télé-réalité au monde”.

«Je tiens à remercier tous les téléspectateurs qui m’ont porté jusqu’ici.

Vous êtes les parrains et marraines pour le début d’une nouvelle vie. “

(Werner Hansch après sa victoire)

Surtout, Hansch est également le gagnant d’un prix de 100 000 €, ce qui n’est pas un facteur sans importance dans toute l’histoire. Cela devient clair pour tout le monde au plus tard lorsque Werner Hansch a retrouvé les mots. Selon la vieille école des commentateurs, il commence: “Chers spectateurs ici dans l’arène et en pleine campagne devant les téléviseurs”.

Merci aux avocats et au conseiller fiscal

Ce qui suit, cependant, n’est pas un rapport de jeu. Il doit d’abord dire qu’il ne peut pas triompher en ce moment, dit Hansch. «Ce serait absolument la mauvaise réaction par rapport à la dernière phase de ma vie et aux terribles conséquences que j’en ai laissées à travers cette terrible maladie qui m’a saisi.» Il tient à remercier tous les spectateurs qui l’auraient porté à la victoire. «Vous êtes les parrains et marraines du début d’une nouvelle phase de vie plus libérée.» Il remercie ensuite particulièrement ses avocats et son conseiller fiscal.

Hansch, une fois un journaliste vedette de l’émission de football Sat.1 a “couru” et appelé “Voice of the Revier” à cause de son chant dans la région de la Ruhr, avait déjà déclaré avant que “Celebrity Big Brother” ne commence qu’il participait, entre autres, parce qu’il avait besoin d’argent. Après avoir emménagé dans la maison il y a trois semaines, il a révélé qu’il souffrait d’une dépendance au jeu. “J’ai joué bien plus d’un demi-million”, a-t-il expliqué.

Werner Hansch était le grand favori

Dans ce contexte, même les concurrents s’étaient prononcés en faveur du fait que Hansch devait gagner l’émission – par exemple, la candidate de télé-réalité Mischa Mayer (28 ans, “Love Island”), qui est finalement arrivée deuxième. Lorsqu’il a eu la chance de faire de la publicité sur un pupitre lors de la finale, il a dit: «Appelez Werner! Il le mérite plus que moi. “

Il a ensuite dit à ses colocataires qu’il se sentait “comme le président de l’Angleterre” pendant cet acte.

Ce sont les autres endroits

À la troisième place, la musicienne Kathy Kelly (57 ans) de la famille Kelly, à la quatrième place de la finale de quatre heures, la chanteuse à succès Ikke Hüftgold (43 ans) a franchi la ligne d’arrivée. Lui aussi pleure quand la victoire de Hansch est certaine – le journaliste sportif, qui avec des phrases comme “Non, chers téléspectateurs, ce n’est pas du ralenti, ça tourne vraiment si lentement”

A atteint le statut de culte, et le chanteur de chansons comme “Big Boobs, Potato Salad” s’était lié d’amitié avec l’émission.

C’était “Celebrity Big Brother” 2020

Le thème principal de la saison était les contes de fées. Les candidats éminents vivaient soit dans une «forêt de conte de fées» stérile avec un hangar en bois, soit dans un château luxueux. Pour les jeux, ils se glissaient dans des costumes de roi ou de nain parfois extrêmement ridicules. À la fin, Werner Hansch porte une couronne sur la tête et a une grande valise à la main. Pour rester dans le langage des contes de fées: Hansch im Glück. (Jonas-Erik Schmidt, dpa)

dpa-infocom, dpa: 200829-99-351476 / 3