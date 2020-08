Werewolf: The Apocalypse – enfin sa bande-annonce à la gamescom 2020

Beaucoup étaient les joueurs qui en avaient assez d’attendre de voir un vrai gameplay de ce travail développé par Studio de cyanure inspiré par la licence Werewolf: The Apocalypse et heureusement Nacon a tenu sa promesse en juillet dernier partageant les premiers morceaux de gameplay. Merci à cette bande-annonce On a pu voir quelques scénarios, des transformations du protagoniste, et surtout, de nombreux combats. Les affrontements se veulent chargés d’action, de sang et de nombreuses griffes. Le travail qui fera ses débuts en 2021 continue d’être vu, et aujourd’hui, nous avons une nouvelle bande-annonce.

Dans cette aventure d’action, nous trouverons une expérience unique pleine de combats sauvages et d’aventures mystiques, inspirées du célèbre jeu de rôle Werewolf: The Apocalypse. A l’occasion de la gamescom 2020, qui, comme déjà confirmé, s’est limité à une célébration numérique à travers des spectacles en direct, de nombreux studios dans le monde ont profité de l’occasion pour partager l’actualité de leurs titres les plus attendus, et c’est pourquoi nous avons une bande-annonce pour ce titre, de nature cinématographique, rendant à nouveau clair sa composante narrative.

Dans cette aventure, nous serons Cahal, un puissant Garou qui a décidé de s’exiler après avoir perdu le contrôle de sa fureur destructrice. Vous pouvez vous transformer en loup et Crinos, une énorme bête féroce. Vous devez maîtriser les trois formes et pouvoirs de l’homme, du loup et des crinos pour punir ceux qui polluent Gaia, la Terre Mère. Mais votre pire ennemi, c’est vous-même: si vous ne contrôlez pas votre colère, elle peut vous détruire à nouveau …

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One et PC (via Magasin de jeux épiques) le 4 février 2021.

