Werewolf By Night taquine des siècles d’histoire de monstres dans le MCU, déclare le producteur

Présentation spéciale de Marvel Studios : Werewolf By Night a surpris tout le monde à l’Expo D23. Le teaser en noir et blanc du spécial télévisé inspiré de l’horreur des monstres classiques a été bien accueilli par le public. Il a été loué pour son mélange parfait d’horreur effrayante et d’humour de style Marvel. La spéciale introduira plusieurs nouveaux personnages des bandes dessinées dans l’univers cinématographique Marvel, notamment Elsa Bloodstone, Verusa et Man-Thing, aux côtés de l’incarnation par Jack Russell du personnage principal joué par Gael García Bernal.





Nous ne savons pas à quel moment de la continuité partagée du MCU Loup-garou de nuit aura lieu, mais ces monstres Marvel établiront une place rétrospective dans la franchise. Loup-garou de nuit Les espèces de monstres retrouveront une histoire séculaire dans la franchise à travers le spécial, confirmant ainsi leur longue présence dans la continuité.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le producteur exécutif de l’émission spéciale, Brian Gay, l’a confirmé dans une interview avec La Directe. Gay a révélé que Loup-garou de nuit explorerait un coin particulier de l’univers cinématographique Marvel, plongeant dans l’existence longtemps cachée des monstres et des chasseurs de monstres dans la continuité. Il a dit,

Je pense que l’une des choses très intéressantes à propos de la spéciale est qu’elle ne fait que décoller le coin des monstres dans le MCU, n’est-ce pas? Donc, il n’y a pas que les monstres qui font partie de Werewolf by Night, mais ceux qui étaient accrochés au mur, il y a aussi certaines de ces œuvres d’art. Tout cela donne à penser que pendant des siècles, il y a eu des monstres dans le monde de l’univers cinématographique Marvel, et qu’ils ont été traqués, chassés ou tenus à distance par ces chasseurs.

Brian Gay a également révélé que ces personnages finiraient par apparaître dans d’autres entrées MCU au bon moment.

Et je pense, eh bien, nous ne savons pas exactement où ils apparaîtront ensuite, l’idée est qu’avec ce large éventail d’espèces et de types différents, ils vont réapparaître. Vous allez voir ces gars de différentes manières, bien sûr.

Marvel Cinematic Universe élargit son catalogue de personnages plus rapidement que jamais, et dans cette saga multivers, chacun a sa place. Plusieurs histoires de Marvel Comics mêlent ces personnages et peuvent être adaptées en live-action. Ainsi, ceux qui nous sont présentés dans Loup-garou de nuit réapparaîtra dans des collaborations similaires au sein du MCU.





Premières critiques de Loup-garou de nuit font tous l’éloge du spectacle

Disney+

Marvel’s Halloween Special a reçu de nombreuses réponses positives après les premières projections. Plusieurs critiques l’appellent déjà le meilleur de Marvel à ce jour. La spéciale était une présentation surprise à Kevin Feige de Michael Giacchino, qui a marqué plusieurs films se déroulant dans le MCU.

Présentation Loup-garou de nuit ouvre la voie à la concrétisation de plusieurs projets Marvel, dont Fils de minuitun crossover Moon Knight-Werewolf by Night, et même une collaboration avec le prochain film de Mahershala Ali Lame. Bien que le directeur de la spéciale ait réfuté les allégations de croisements ou de camées MCU dans Loup-garou de nuitles choses ont toujours surgi de nulle part dans l’univers cinématographique Marvel.

Bien que l’avenir du personnage ne soit pas encore sûr, la spéciale elle-même sera une aventure tant attendue pour le public. Loup-garou de nuit sera diffusé sur Disney + le 7 octobre 2022.

Le synopsis du spécial se lit comme suit: