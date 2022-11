Werewolf By Night Star sauterait sur l’occasion de revenir au MCU

Laura Donnelly a eu un impact considérable en tant qu’Elsa Bloodstone dans Werewolf by Night, et elle adorerait reprendre le rôle.

Marvel Studios’ Loup-garou de nuit était l’un des plus gros paris du MCU jusqu’à présent. Hommage aux films d’horreur universels des années 1930 et 1940, la présentation spéciale d’Halloween était un régal sombre et violent en noir et blanc le mois dernier et a été saluée comme l’un des meilleurs projets Marvel à frapper Disney + depuis le lancement de la plate-forme. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que l’une de ses stars serait ravie de reprendre son rôle dans une future version de Marvel.





Laura Donnelly a rejoint Gael Garcia Bernal dans la spéciale, jouant Elsa Bloodstone, héritière de l’héritage Bloodstone. Werewolf by Night était impressionnant à la fois dans son exécution et dans sa narration autonome, ainsi que dans des effets spéciaux impressionnants. Tout en parlant récemment à The Wrap, on a demandé à Donnelly si elle pouvait être appelée à jouer à nouveau le personnage dans le futur du MCU. Elle répondit:

« Oui certainement. Ce que j’aime dans cette histoire particulière pour Elsa, c’est que nous avons l’impression que nous ne sommes qu’au début de quelque chose pour elle ; elle n’est pas présentée comme le personnage que nous connaissons dans les bandes dessinées. C’est elle avant ça ou peut-être qu’elle a été ça et quelque chose s’est passé – nous ne savons pas. Et donc on a l’impression que ce n’est que ce petit avant-goût de beaucoup, beaucoup de couches qui sont là en dessous et une énorme trame de fond. « Toute occasion d’explorer [a follow-up], je sauterais dessus, et j’aimerais aussi explorer cette relation entre Elsa et Jack. C’est juste celui qui vient d’être effleuré et vous voyez le début de quelque chose fleurir et nous ne savons pas ce que c’est. Et j’adore travailler avec Gaël. Je serais très, très heureux de – appelez-moi simplement.





Est Loup-garou de nuit Lié au MCU?

Distribution de la plateforme Disney

Parmi les dernières versions de Disney + de Marvel, Chevalier de la lune et Loup-garou de nuit ont été deux des émissions les mieux notées sur la plateforme. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si aucun de ceux-ci n’a de lien direct avec l’histoire globale du MCU et a permis au public de simplement profiter d’une histoire autonome sans avoir à faire référence à des événements passés. C’est quelque chose que Donnelly a commenté, notant à quel point il était agréable de pouvoir raconter une histoire sans la pression d’essayer de se connecter à d’autres histoires. Dit-elle:

« C’était juste le mélange d’apporter ce que j’ai appris sur elle et d’essayer de faire en sorte que cela s’infiltre de toutes les manières possibles, mais je suppose que c’était agréable de pouvoir traiter cela comme exactement ce que c’était, ce qui était juste une chose autonome ponctuelle où nous n’étions pas redevables de tout le reste. Je n’étais pas redevable au personnage des bandes dessinées et nous n’avions pas à tout connecter au reste du MCU. C’était comme si nous faisions un film d’Halloween, exactement ce que Michael m’avait proposé.

Loup-garou de nuit se connectera probablement au MCU quelque part dans le futur, avec un bras plus sombre du MCU ayant été taquiné récemment, mais pour l’instant peut être apprécié dans sa gloire autonome sur Disney +.