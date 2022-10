Werewolf By Night Star Gael GarcÍa Bernal dit que Diego Luna lui a appris à naviguer dans la célébrité de masse

Gaël García Bernal est sur le point d’atteindre un autre niveau de célébrité, comme Loup-garou de nuit catapultera la renommée de l’acteur. Bien sûr, Bernal a déjà connu beaucoup de succès à Hollywood, mais travailler avec Marvel et Disney augmentera sans aucun doute sa popularité à des sommets qu’il n’a pas encore vus. Diego Luna a déjà été témoin de ce que Disney pouvait faire pour lui, puisqu’il est apparu pour la première fois dans Rogue One: Une histoire de Star Wars retour en 2016.





Luna recevrait sa propre série Disney+, Andor, se concentrant sur son personnage avant les événements du film théâtral, qui fait actuellement ses débuts tous les mercredis. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, Bernal a parlé de son amitié étroite avec Luna et de la façon dont l’acteur a appris à Bernal à naviguer dans la renommée de masse d’être dans une grande propriété de Disney.

« Nous faisons quelque chose [Hulu’s La Máquina] ensemble en ce moment, et donc nous sommes toujours en contact les uns avec les autres. C’était super », explique Bernal. « Il a aussi été une référence pour m’aider. Quand nous étions à la conférence D23, c’est lui qui m’a expliqué ce qui se passait car c’était ma première fois. C’était assez fou. Mais c’était fascinant d’être entouré de tous ces autres projets et personnes, et faire une conférence de presse et une conférence de presse, dans un sens, avec tous ces différents films et séries télévisées, c’était incroyable. » Bernal poursuit : « J’aimerais que toutes les premières soient comme ça où se mêlent films et séries. C’est donc formidable d’avoir un bon ami qui vit aussi quelque chose de similaire. »





Les fans en veulent plus de Gael GarcÍa Bernal

Loup-garou de nuit est rapidement devenu l’un des projets les plus appréciés de la phase 4 de Marvel, en grande partie grâce à la performance de Gael GarcÍa Bernal. Son interprétation de Jack Russell / Werewolf by Night a laissé les fans en vouloir plus, car l’entrée était véritablement unique dans le MCU. Bernal, aux côtés de Laura Donnelly dans le rôle d’Elsa Bloodstone, dirige le spécial Halloween, et le public espère qu’il reviendra dans l’univers connecté.

Bien sûr, il pourrait être difficile de mettre en œuvre les personnages dans des films comme le Vengeurs ou des projets principaux. Cependant, les personnages pourraient être explorés plus avant si Loup-garou de nuit mène à une interprétation des Fils de minuit. Pour l’instant, les fans devront attendre et voir si Bernal reprend son rôle, cependant, les bonnes critiques et l’audience du projet Halloween devraient conduire à de nouvelles interprétations du personnage, compte tenu des antécédents de Disney. Les fans peuvent voir Gael GarcÍa Bernal dans Loup-garou de nuitet Diego Luna dans Andor, tous deux diffusés exclusivement sur Disney +.