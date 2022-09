Werewolf by Night Inspiration détaillée dans une nouvelle description

Il a fallu longtemps aux studios Marvel pour dévoiler un premier aperçu de leur présentation spéciale de Loup-garou de nuit, mais cela valait certainement la peine d’attendre. Le one-shot d’Halloween a livré quelque chose de différent de tout ce que Marvel a produit à l’écran jusqu’à présent. Alors que le premier teaser était suffisant pour suggérer un hommage profondément enraciné aux vieux films d’horreur Universal des années 40, et dans une description de Disney, l’inspiration derrière l’apparence de Loup-garou de nuit a été confirmé. Dans une description de la spéciale, Disney a écrit :





« Inspiré des films d’horreur des années 1930 et 1940, le spécial effrayant vise à évoquer un sentiment d’effroi et de macabre, avec beaucoup de suspense et de frayeur tout au long du parcours alors que nous explorons un nouveau coin de l’univers cinématographique Marvel. »

Les détails partagés comprenaient également l’équipe de rédaction précédemment annoncée de Peter Cameron et Heather Quinn, qui ont respectivement travaillé sur WandaVision et Oeil de faucon pour les studios Marvel. Producteurs sur Loup-garou de nuit incluent la liste régulière de Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Brad Winderbaum.

Le synopsis officiel de Loup-garou de nuit lit:

« Par une nuit sombre et sombre, une cabale secrète de chasseurs de monstres émerge de l’ombre et se rassemble au sinistre Temple de Bloodstone après la mort de leur chef », indique le synopsis. « Dans un mémorial étrange et macabre à la vie du chef, les participants sont plongés dans une compétition mystérieuse et mortelle pour une relique puissante – une chasse qui les amènera finalement face à face avec un monstre dangereux. »





Loup-garou de nuit est l’une des sorties les plus excitantes de l’année de Marvel

Au cours d’une année qui a vu le retour de nombreux héros populaires de Marvel tels que Doctor Strange et Thor, ainsi que l’introduction de She-Hulk et Moon Knight, Loup-garou de nuit a été si secret que beaucoup se sont demandé si cela arriverait cette année. Cependant, lorsqu’il a été annoncé par Kevin Feige, avec une première bande-annonce, le style et le look unique de la spéciale en ont fait instantanément l’une des offres les plus intrigantes et les plus excitantes de Marvel Studios, grâce à sa différence marquée avec le reste du MCU.

Les studios Marvel n’ont pas caché qu’ils utilisaient leur sortie Disney + à titre expérimental, et après WandaVisionla fausse introduction de la sitcom, l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? série et la comédie juridique de She-Hulk, loup-garou de nuit est encore un autre changement de style, de rythme et de genre, et semble emmener le MCU dans un territoire plus sombre qui pourrait avoir des implications sur la direction qu’une branche de l’univers cinématographique Marvel pourrait prendre à l’avenir.

Bien que nous n’ayons eu qu’un premier aperçu de Loup-garou de nuit la semaine dernière, le spécial arrivera sur Disney + le 7 octobre, ce qui en fait l’une des offres MCU les plus rapides à atterrir avec moins d’un mois entre sa première bande-annonce et sa date de première. Pour les fans du lycanthrope, il s’agit d’un changement bienvenu par rapport aux mois d’attente habituels de nombreux projets Marvel.