Werewolf by Night Director discute de l’avenir des personnages principaux

Loup-garou de nuit est une entrée unique dans le MCU, avec le réalisateur Michel Giacchino canalisant son amour pour les films d’horreur classiques dans le spécial Halloween. De plus, l’entrée Disney + est tournée presque entièrement en noir et blanc, quelque chose de seulement WandaVision a fait avec ses premiers épisodes.





Bien sûr, si vous allez travailler avec Marvel, vous serez sûr de suivre l’histoire canon que Kevin Feige a travaillé sans relâche pour perfectionner au cours des 14 dernières années. Cependant, Giacchino a mentionné son inspiration de La zone de crépuscule, qui racontait des histoires individuelles tout en travaillant avec des implications plus larges. Il nous reste un récit complet dans la durée d’une heure de la spéciale, mais il y a sans aucun doute plus à explorer avec les nouveaux personnages introduits. Lors d’une interview avec Collider, Giacchino discute Loup-garou de nuit et si les personnages principaux, Jack Russell et Elsa Bloodstone, ont un avenir dans le MCU.

« Alors j’étais comme, ‘Eh bien, faisons venir ces gars et que ce soit juste une histoire autonome.’ Je n’arrêtais pas d’y faire référence comme, pensez à cela comme un épisode de La zone de crépuscule, et nous allons avoir cette histoire et cette histoire seule une nuit dans la vie de Jack et Elsa, et concentrons-nous là-dessus. Puis à partir de là, qui sait ? Nous verrons ce que nous ferons. Nous verrons où cela mène. Nous verrons comment nous jouons tout cela. Mais je n’ai pas ressenti le besoin de m’inquiéter de tout cela à ce stade. Et ils ne m’obligeaient certainement pas à le faire, ce que j’aime parce que je pensais que cela nous donnait la liberté de faire quelque chose de différent et de faire quelque chose de nouveau. Cela nous a totalement détachés d’une manière où peu importait ce que nous voulions faire parce que nous n’étions pas inquiets de la façon dont cela affecterait quoi que ce soit de chaque côté. Donc, ces défis et ces questions, nous les traiterons à un moment donné. Mais pour l’instant, c’est ça. »

Les fans espèrent en voir plus des personnages, comme Loup-garou de nuit s’est avéré être un succès pour Marvel Studios.





Première Loup-garou de nuit Les critiques font l’éloge du spécial Halloween de Giacchino

Loup-garou De nuit a commencé à diffuser exclusivement sur Disney + aujourd’hui, le 7 octobre. Le spécial Halloween suit un super-héros lycanthrope qui combat le mal en utilisant les capacités qui lui ont été données par une malédiction provoquée par sa lignée. Le projet MCU met en vedette Gael García Bernal, Laura Donnelly, Richard Dixon, David Silverman, Carey Jones, Kirk R. Thatcher et Harriet Sansom Harris.

Les critiques ont commencé à affluer pour Loup-garou de nuit, et le projet dirigé par Giacchino fonctionne bien. 45secondes.fr dit que la spéciale est un « bon moment hurlant », l’appelant une lettre d’amour aux films d’horreur classiques. Rotten Tomatoes a reçu plus de 250 notes du public, et Loup-garou de nuit détient actuellement une note étonnante de 95% de fraîcheur, avec 93% de critiques. De plus, les scores des utilisateurs d’IMDb ont inondé le projet, qui affiche actuellement une note de 8,0, l’un des meilleurs scores de la phase 4 du MCU. Les fans peuvent découvrir le spécial Halloween par eux-mêmes et se préparer à être effrayés alors que Loup-garou de nuit est disponible dès maintenant sur Disney+.