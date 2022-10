Werewolf By Night contient beaucoup de gore parce que « personne n’a dit non »

Michael Giacchino apporte quelque chose d’original à l’univers cinématographique Marvel avec Loup-garou de nuit. Le spécial Disney + Halloween est fortement inspiré de certains films d’horreur classiques qui l’ont précédé, notamment Créature du lagon noir et Le loup garou. Le synopsis officiel du projet se lit comme suit : « Suive un super-héros lycanthrope qui combat le mal en utilisant les capacités qui lui ont été données par une malédiction provoquée par sa lignée. »





Loup-garou de nuit sortira presque entièrement en noir et blanc ; cependant, ce n’est pas la seule chose qui se distingue des autres projets MCU. Selon Giacchino, le spécial Disney + comprendra beaucoup plus de gore que ce à quoi la plupart des fans de Marvel sont habitués. Lors d’un entretien avec IGN, le réalisateur a parlé de l’utilisation plus intensive du sang et du gore et de son service dans le projet.

« Eh bien, c’était une de ces choses où personne n’a dit non », explique Giacchino. « J’ai juste continué à pousser. Je savais que nous allions équilibrer cela avec le cœur, l’humour, l’humanité et l’empathie et tout cela. Et tant que nous gardions cet équilibre en remorque, j’avais l’impression que nous avions une marge de manœuvre pour pousser le côté horreur. » Bien sûr, le réalisateur, qui est également compositeur sur Loup-garou de nuit, a déclaré que le sang supplémentaire était nécessaire lorsqu’il s’agissait de monstres. « Et regardez, nous avons affaire à des monstres, des films de monstres, et j’avais l’impression que nous devions simplement entrer dans ce domaine, mais ne pas en avoir peur. Et si cela signifiait: » Désolé, vous allez devoir éditer « , quelqu’un est entré dans ma chambre. Et si cela signifiait que nous allions essayer de nouvelles choses, nous allions essayer de nouvelles choses. »

Giacchino admet qu’il y avait une certaine hésitation autour du Gore

Bien sûr, le public ne devrait pas s’attendre à un bain de sang comme un film classé R. Cependant, Loup-garou de nuit présentera probablement une version plus horrible de ses personnages que les autres projets MCU. Giacchino admet qu’il y avait une certaine hésitation autour des décisions prises, mais le réalisateur pense qu’elles profitent toutes à la spéciale d’Halloween.

« Je pense qu’il y avait un air autour de la production de ‘Que va-t-il se passer ? Est-ce qu’ils vont nous laisser faire ça pendant que nous revenons avec toutes ces images si violentes ? Que va-t-il se passer ?' », explique-t-il. « Mais je savais dans mon cœur que ce que nous faisions n’était pas sadique. Nous ne créions pas un film qui ne concernait que le meurtre aveugle. Je parlais des gens. Et j’ai l’impression que si vous vous en tenez aux personnages et à la personnes, alors vous aurez une marge de manœuvre pour faire d’autres choses que vous n’auriez normalement pas pu faire. » Il conclut en disant: « Et être en noir et blanc ne nous a pas fait de mal non plus. »

Les fans sont prêts à être effrayés avec Gael García Bernal, Laura Donnelly, Harriet Sansom Harris, Eugenie Bondurant et Leonardo Lam à la tête de l’émission spéciale Disney + de Giacchino. Loup-garou de nuit devrait sortir cette semaine via le géant du streaming le 7 octobre.