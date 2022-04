Werewolf by Night aurait terminé le tournage, toujours pas d’annonce officielle de Marvel

Les fans de Marvel se sont habitués à des horaires de tournage très longs au cours des deux dernières années grâce à la pandémie de Covid, mais il semble que les choses soient revenues à la normale très rapidement pour Marvel Studios. Il a été suggéré que quelques semaines seulement après Disney + Halloween Special centré sur Loup-garou de nuit a commencé la photographie principale, elle est maintenant terminée avant la sortie supposée en octobre 2022.

La chose étrange à propos de ce spécial d’Halloween est que bien qu’il y ait eu un certain nombre de rapports sur qui et ce qui peut apparaître dans l’émission d’une heure, ainsi que des nouvelles sur le casting, il n’y a toujours pas eu d’annonce officielle du spécial ou de sa date de première. par Marvel Studios. Bien que ce ne soit rien d’inhabituel dans le grand schéma des choses, le secret étant attendu avec tout ce qui est lié au MCU, à peu près tout ce qui devrait arriver l’année prochaine a été officiellement annoncé d’une manière ou d’une autre.

Il y a également eu des rapports contradictoires sur le nom exact du spécial, bien qu’il ait été confirmé il y a des mois que Gael Garcia Bernal jouera Werewolf by Night et plus récemment, il a été rapporté que Laura Donnelly apparaîtrait comme Elsa Bloodstone – pas Vampire par Nuit comme on le pensait auparavant. Désormais, selon la liste des émissions de télévision et des films en cours de tournage en Géorgie, Buzzcut – le titre provisoire de Werewolf by Night – n’est plus une préoccupation permanente, ce qui suggère que le tournage est terminé.

Werewolf By Night suit Moon Knight comme un projet Marvel surnaturel





Bien qu’il y ait très peu de données concrètes sur le Loup-garou de nuit projet, il est sur le radar depuis longtemps maintenant. Bien que pendant une courte période, le titre de travail aurait été celui de James Gunn Spécial vacances Gardiens de la Galaxie, cela a été démystifié par le réalisateur lui-même, ce qui a conduit à l’attribuer ensuite au spécial Halloween à la place.

Il y a beaucoup de projets plus sombres à venir au MCU dans les prochaines années, commençant apparemment par Doctor Strange dans le multivers de la folieet compte tenu également de l’introduction de Lameet la série Disney+ actuelle, Chevalier de la lune. Tous ces projets s’appuient sur un genre surnaturel / d’horreur auquel le MCU n’a fait que faire allusion auparavant et n’a jamais vraiment exploré, mais cela est clairement en train de changer.

Bien que l’on ne sache rien du tout sur ce qui pourrait arriver dans le spécial Halloween, nombreux sont ceux qui pensent que l’un des scénarios en expansion de Marvel conduira à la formation des Midnight Sons, un groupe qui a inclus de nombreux personnages Marvel, dont Strange, Moon Knight, Blade, The Punisher et Werewolf by Night entre autres. Avec des rapports récents suggérant que Laura Donnelly pourrait amener Elsa Bloodstone à la fête très bientôt, la formation éventuelle de Midnight Sons semble être une perspective très viable en ce moment et avec un peu de chance, Marvel Studios pourrait tout révéler dans le pas trop lointain futur. Pour l’instant, cependant, nous ne pouvons que continuer à spéculer à mesure que de nouvelles rumeurs circulent.





