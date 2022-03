Werewolf by Night aurait la première apparition de Blade

Le nouveau spécial Halloween de Marvel pour Disney+ aurait l’apparition du personnage de Blade pour la première fois dans l’univers cinématographique Marvel, car un nouveau rapport indique que Mahershala Ali jouera le personnage dans »Loup-garou de nuit ».

Eric Brooks / Blade jouera un rôle de soutien dans « Werewolf by Night », où il y a des spéculations selon lesquelles le légendaire chasseur de vampires pourrait chercher à recruter le loup-garou titulaire pour une équipe de super-héros sur le thème du surnaturel.

La première « apparition » de Blade dans le MCU était basée sur une seule ligne de dialogue hors écran lors de la deuxième scène post-générique du film. » Éternels »qui a été dit par Dane Whitman/Black Knight joué par Kit Harrington.

On sait actuellement que Blade aura un nouveau film qui ramènera le personnage de son dernier film en 2004 et sera joué à nouveau par l’acteur Mahershala Ali, bien que l’on n’en sache rien de plus, après la première de « Eternals » diffusée dans celui des réseaux synopsis du film divulguéqui dit ce qui suit :

« Mi-humain/mi-vampire, ‘Daywalker’ Eric Brooks (Ali) a perfectionné ses compétences dans la chasse aux morts-vivants qui ont longtemps terrorisé l’humanité. Hybride humain-vampire depuis sa naissance tragique, Blade a passé sa longue vie à chercher à débarrasser le monde de vampires comme celui qui a tué sa mère. Au fil des ans, elle a maîtrisé son propre style de combat contre les monstres de toutes sortes.

D’un autre côté, »Werewolf by Night » prend également lentement de l’ampleur, la production faisant une série d’annonces de casting ces derniers mois, confirmant que Gaël García Bernal fera la une de la prochaine spéciale, les fans spéculant qu’il jouera Jack Russell / Werewolf by Night.

Bernal jouera aux côtés de l’actrice irlandaise Laura Donnellydont on dit qu’il incarne Nina Price/Vampire by Night, un puissant hybride vampire-loup-garou.

Si les rumeurs sont vraies, nous verrons pour la première fois l’apparition de Blade dans l’univers Marvel dans le spécial Disney + Halloween, qui n’a pas encore de date de sortie mais il est prévu fin 2022.