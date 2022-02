 »We’re Dead » devient la deuxième série non anglophone à atteindre le numéro 1 du Top 10 de Netflix

Les séries sud-coréennes ont trouvé leur public cible dans NetflixParce qu’avec »Le jeu du calmar » Ils nous ont montré qu’ils présentent des histoires qui valent la peine d’être regardées, atteignant une position parmi les préférées du public. Maintenant la nouvelle série »Nous sommes morts », a été placée comme la deuxième série non anglaise à figurer dans le Top 10 de la plateforme de streaming, réussissant à capturer plus de 124 000 heures de transmission jusqu’à présent cette semaine. Cet exploit a été accompli en sept jours depuis sa première, tandis que »The Squid Game » l’a réalisé en quatre.

»All of Us Are Dead » semble devenir le nouveau phénomène populaire, tant les téléspectateurs ont été enchantés par l’histoire dérangeante, ainsi que par les scènes sanglantes et choquantes qui testent les acteurs de la série. La série a été créée par Lee Jae-kyoo, Chun Sung-il Oui Kim Nam Suet est basé sur le webtoon de Naver, maintenant dans notre école. Les vedettes de la série Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon Oui Yoo In-soo.

Le synopsis de la série capture les éléments suivants:

« Après une expérience scientifique qui a mal tourné, une école locale est envahie par des zombies et les élèves piégés luttent pour survivre. Sans nourriture ni eau, et avec des communications coupées par le gouvernement, ils doivent utiliser des équipements autour de l’école pour se protéger dans au milieu d’un champ de bataille ou ils feront partie des infectés. »

»We are dead » occupe la première place du top 10 des séries les plus regardées sur Netflix dans diverses parties du monde, aux côtés de la telenovela colombienne »Café au parfum de femme » à la deuxième place. » Je suis Georgina », » Neymar: le chaos parfait » Oui »Notre été adoré » ils complètent le top cinq pour la programmation d’émissions en langue étrangère.