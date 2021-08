Wentworth Saison 9 : Tout ce que vous savez jusqu’à présent

– Publicité –



Lara Radulovich & David Hanna ont créé la série dramatique « Wentworth« . La série est basée sur la série « Prisonnier » de Reg Watson de 1979. Cette série a été publiée pour la première fois en 2013 et a été publiée neuf fois.

La série met en scène des femmes fortes et se concentre sur la vie en prison. Parce que la saison 8 s’est terminée de manière inattendue, les fans attendent avec impatience la sortie. Beaucoup de gens ont commencé à imaginer ce qui allait se passer.

Alors que la série se concentre principalement sur une prison aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. De nombreux critiques ont montré une attitude positive envers la série et ont soutenu de nombreux prix et distinctions, notamment la série dramatique australienne la plus regardée.

La 8e saison de Wentworth a été diffusée sur Netflix en septembre 2020. Chaque saison compte 10 épisodes. La sortie de la saison 9 a été retardée par la pandémie de Covid-19. Pino Amenta a posté un tweet le 8e jour de la saison 8. Cette note a été suivie d’un selfie partagé avec le gang.

Wentworth Saison 8 sur Fox Showcase et Netflix

La saison 8 de Wentworth a été diffusée pour la première fois en juillet sur Fox Showcase en Australie. Il s’est terminé le 29 septembre. C’était le jour où la saison 8 a été diffusée dans son intégralité sur Netflix en Amérique.

Wentworth : Le dernier volet continue l’histoire des détenus de la prison de Wentworth. Un point clé des nouveaux épisodes est le retour inattendu de Pamela Rabe dans le rôle de Joan Ferguson.