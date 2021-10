Wentworth Miller prépare son retour en tant que capitaine Cold

Le 100e épisode de « Legends of Tomorrow » présentera un grand événement qui sera sans aucun doute très attendu par les fans de la série, puisque le retour de l’acteur Wentworth Miller dans son rôle de Leonard Snart, plus connu sous son surnom, a été confirmé. Captain Cold », étant l’un des membres fondateurs de cette équipe particulière après le début de la série en 2016.

Captain Cold a fait ses débuts dans la première saison de « The Flash », apparaissant sporadiquement dans la série « Arrow » initialement en tant que méchant jusqu’à devenir lentement une sorte d’anti-héros. Son arc de rédemption serait terminé lorsque, au cours de la première saison de « Legends of Tomorrow », il mourrait héroïquement en se sacrifiant pour sauver son équipe.

L’histoire de Miller ne s’arrêterait pas là, car la deuxième saison de « Legends of Tomorrow » présentait une nouvelle version crapuleuse du personnage, qui appartenait à la « Legion of Doom » pour être présentée plus tard dans la saison 3 sous le nom de Leo Snart, Connu sous l’alias héroïque du citoyen Cold.

Selon un nouveau rapport de TVLine, Wentworth Miller a été confirmé pour rejoindre « Legends of Tomorrow » lors de la diffusion de son 100e épisode sous la direction de Caity Lotz, qui était responsable du portrait de Sara Lance, préparant une introspection de la série via Gideon. (Amy Louise Pemberton), s’apprêtant à diffuser le 27 octobre 2021.

De acuerdo con Phil Klemer, productor ejecutivo de la serie, el episodio permitiría que nuevos reclutas en este peculiar equipo de héroes pudieran interactuar directamente con algunos de los miembros originales de “Legends of Tomorrow”, reconociendo de esta manera su legado en el desarrollo de la série.

Il n’y a pas encore de confirmation si cet épisode mettra en vedette Dominic Purcell (Heatwave) qui a quitté la série pour avoir présenté de sérieux problèmes avec les dirigeants de Warner Bros, bien qu’il aura une très petite participation cette saison. Étant donné que Matt Ryan et Tala Ashe font toujours partie de la série (bien qu’avec d’autres personnages), leur présence devrait être plus qu’assurée.