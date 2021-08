Wendy’s met fin à ses frites détrempées avec une nouvelle recette

Marre d’être déçu par les frites détrempées dans votre sac à emporter ? Wendy’s veut aider avec ça.

La chaîne de hamburgers donne à l’un de ses plats de menu les plus populaires une cure de jouvence pour s’assurer qu’ils ont le même goût (et croquant) que vous les mangiez au restaurant ou à la maison.

Wendy’s dévoilera les nouvelles frites dans ses restaurants à travers le pays à la mi-septembre, comme indiqué pour la première fois par CNN, et la chaîne de restauration rapide est ravie que les clients apprécient la nouvelle recette, qui, selon elle, reste chaude et croustillante plus longtemps que son recette actuelle.

«Ces frites sont un cran au-dessus des autres – littéralement. Un côté est conçu pour la rétention de chaleur et l’autre pour le croustillant », a déclaré Emily Kessler, spécialiste principale de Wendy’s, Culinary & Innovation, lors d’une réunion culinaire sous les projecteurs jeudi.

Enfoncer les dents dans une frite détrempée peut sembler une déception totale lorsque vous vous attendez à quelque chose de salé et de croquant, et le président de Wendy, Kurt Kane, a déclaré à CNN Business que son équipe de saveurs avait travaillé pendant quatre ans pour perfectionner la nouvelle recette.

« Ce que nous avons fait, c’est équilibrer la coupe des alevins et garder un peu de la peau de la pomme de terre sur les alevins pour pouvoir donner de la saveur », a-t-il déclaré. « Nous avons utilisé un système de pâte qui nous permet de conserver le croustillant, à la fois lorsqu’ils sont frais et chauds à la sortie de la friteuse ainsi que plusieurs minutes plus tard. »

Kane a également fait référence aux nouveaux paniers à frites plus courts du restaurant qui permettent aux frites de tremper plus complètement dans l’huile.

« Ce que font ces nouveaux paniers à frites, c’est nous permettre de nous assurer que nous faisons frire les frites correctement à chaque fois », a-t-il déclaré.

Les nouvelles frites ressembleront beaucoup à la recette précédente, mais elles auront un goût et une texture légèrement différents qui seront probablement une bonne nouvelle pour les clients du service au volant.

« De nombreuses caractéristiques de conception visent à garantir que nous pouvons servir des frites chaudes et croustillantes à chaque fois, quelle que soit la façon dont vous choisissez d’accéder à Wendy’s », a déclaré Kane.

C’est la première fois que la chaîne de restauration rapide – qui a récemment ouvert un restaurant dans un Walmart de l’Ohio avec des éléments de menu exclusifs – modifie sa recette de frites depuis 2010, il sera donc intéressant de voir comment les clients réagissent.

Jusqu’à présent, les premiers testeurs semblent apprécier la nouvelle recette. Dans un test de préférence nationale mené par la société, Wendy’s a déclaré que les consommateurs préféraient ses nouvelles frites chaudes et croustillantes aux frites de McDonald’s de près de 2 pour 1.

Le reste d’entre nous n’aura qu’à attendre le mois prochain pour essayer les nouvelles frites lorsqu’elles arriveront dans les restaurants de Wendy’s.

