Wendy’s lance Peppermint Frosty pour la période des fêtes

La dernière saveur Wendy’s Frosty était vraiment à la hauteur.

Juste à temps pour la saison des fêtes, la chaîne de restauration rapide lance une édition limitée Peppermint Frosty. La nouvelle saveur arrive dans les magasins Wendy’s à travers le pays le 15 novembre et peut être commandée en magasin ou via l’application Wendy’s.

« Le Peppermint Frosty est notre dernière innovation en matière de saveur sur l’emblématique Wendy’s Frosty que les fans connaissent et aiment depuis plus de 50 ans », a déclaré John Li, vice-président de l’innovation culinaire de Wendy’s, dans un communiqué de presse.

Tout comme le classique Chocolate Frosty, le rendu à la menthe poivrée sera épais et crémeux, mais avec « des éclats de menthe poivrée fraîche », selon Wendy’s.

Le Peppermint Frosty ne sera pas là pour longtemps. Wendy’s

La saveur saisonnière arrive chaude (ou plutôt froide) dans la foulée d’une autre version en édition limitée que Wendy’s a lancée cet été : la Strawberry Frosty. L’ajout temporaire au menu était disponible en plusieurs tailles, dont une petite à 99 cents.

« Depuis le hit de cet été, Strawberry Frosty, et maintenant avec notre Peppermint Frosty, nos fans peuvent toujours compter sur Wendy’s pour offrir les saveurs saisonnières les plus recherchées et les plus emblématiques », a déclaré Carl Loredo, directeur du marketing américain de Wendy’s, dans un communiqué de presse.

En plus de la nouvelle saveur Frosty, Wendy’s lance également ses populaires porte-clés Frosty. Au prix de 2 € chacune, les étiquettes donnent droit au destinataire à une année complète de friandises Jr. Frosty gratuites avec tout achat.

Les porte-clés Frosty sont disponibles dans les magasins Wendy’s participants aux États-Unis ou via l’application mobile Wendy’s et seront disponibles à l’achat du 21 novembre 2022 au 29 janvier 2023, les bénéfices étant reversés à la Dave Thomas Foundation for Adoption.

Les fans de Wendy sont apparemment plutôt dévoués aux friandises glacées de la chaîne de restauration rapide. À tel point que la société s’est associée à Kellogg’s l’année dernière pour créer une céréale chocolatée glacée Wendy’s de Kellogg’s. Les céréales en édition limitée comportaient des morceaux de guimauve au chocolat et des bouchées de céréales enrobées de cacao.

Avec sa nouvelle version Peppermint Frosty, Wendy’s rejoint d’autres chaînes comme Dunkin ‘et Starbucks qui commencent la saison des vacances bien tôt avec des sorties saisonnières.

La semaine dernière, Dunkin’ a dévoilé trois nouveaux ajouts saisonniers à son menu : un Cookie Butter Cold Brew, un Cookie Butter Donut et un Pancake Wake-Up Wrap. Starbucks a également lancé ses tasses de vacances populaires plus tôt ce mois-ci et a annoncé un nouvel article de boulangerie Chocolate Pistachio Swirl.