Wendy Williams pense que Donald Trump mérite son recomptage des élections

L’animateur du talk-show a déclaré que Trump « avait le droit » de faire un recomptage s’il croyait vraiment que l’élection lui avait été « volée ».

Le président Donald Trump exige ce recomptage par tous les moyens nécessaires, et Wendy Williams convient qu’il devrait en avoir un. L’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis s’est avérée être un mordant alors que les Américains attendaient pendant des jours que le vainqueur prévu – le président élu Joe Biden – soit déterminé. Le jour de l’après-vote (3 novembre), Trump a clairement indiqué qu’il ne croyait pas seulement aux bulletins de vote par la poste, mais il a déclaré avec véhémence que l’élection lui était volée. Des poursuites auraient été intentées dans divers États, en particulier en Arizona, au Nevada, en Géorgie et en Pennsylvanie, où il y a des accusations selon lesquelles le processus de dépouillement était frauduleux. Il y a peu ou pas de preuves de fraude ou de trucage électoral, mais le président Trump ne bouge pas.

Astrid Stawiarz / Intermittent / Getty Images Wendy Williams a utilisé sa plate-forme pour commenter les événements électoraux récents et a déclaré qu’elle pensait que Trump méritait son recomptage. « Je crois que Donald Trump, notre président, a parfaitement le droit d’enquêter », a déclaré Wendy. « S’il sent que cette élection lui a été volée, alors il a le droit. Lui et son avocat en chef, le maire Rudy Giuliani, qui ont été à la télévision tout le week-end pour expliquer ce qui va se passer, alors il a le droit. Elle a ajouté: «Juste, Monsieur le Président, si je peux vous demander une faveur au nom de nous tous: ne retardez pas trop le processus. Nous devons avancer dans nos vies. » Êtes-vous d’accord avec Wendy Williams? Découvrez-la Sujets d’actualité segment sur les résultats des élections ci-dessous.