Wendy Williams partage la bande-annonce et la date de sortie du biopic à vie

« Wendy Williams: The Movie » abordera un certain nombre de controverses et de scandales de l’animatrice de talk-show.

C’était en juillet 2019 lorsque nous avons annoncé pour la première fois que Wendy Williams s’était associée à Lifetime pour partager l’histoire de sa vie, et le biopic de l’animatrice du talk-show a récemment publié sa première bande-annonce. Wendy Williams: le film explorera la vie controversée du maven des médias en tant que cinéastes présentant les détails intimes de la vie de Williams, notamment son éducation, sa toxicomanie et son rétablissement, son ascension dans l’industrie et ses relations personnelles. Le monde a regardé le mariage de Wendy et de son ex-mari Kevin Hunter se dévoiler dans les médias alors que les rumeurs sur ses infidélités et la naissance d’un enfant avec sa maîtresse se répandaient, et ce scandale serait couvert dans le film. L’actrice Ciera Payton incarnera Williams dans le film, et elle a récemment dit GENS que le film « va être très excitant ». Elle a ajouté: « Le film s’appelle Wendy Williams: Le film. C’est tellement drôle, parce que nous avons parcouru tellement de titres pour revenir à l’essentiel. « Wendy Williams: le film sera présenté en première sur Lifetime le 30 janvier 2021. Regardez la bande-annonce d’une minute pour le film ci-dessous et voyez à quel point la vie de Wendy sera couverte dans le biopic télévisé.