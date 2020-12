Wendy Williams: La bande-annonce du film donne à Queen of Gossip son propre biopic à vie

Lifetime a publié la bande-annonce de Wendy Williams: le film, un biopic documentant la vie et la carrière de l’animateur de talk-show controversé. Ciera Payton (L’ovale) dépeint Williams dans le film, bien que la vraie Williams serve de producteur exécutif pour le projet. Cette semaine le Le spectacle de Wendy Williams, Williams a révélé notre premier regard sur le téléfilm en jouant la bande-annonce de Lifetime Original. Vous pouvez le regarder dans le tweet ci-dessous.

Voici votre premier aperçu de la première de « Wendy Williams: The Movie » le samedi 30 janvier @lifetimetv! pic.twitter.com/bvS4Apl1eK – Wendy Williams (@WendyWilliams) 3 décembre 2020

« C’est ta fille Wendy Williams au micro », dit Payton en personnage au début de la bande-annonce.« Je suis là pour rester. Wendy Williams ne va nulle part. Je vais entrer comme un ouragan. «

Un biopic autorisé, Wendy Williams: le film se plongera dans les hauts et les bas de la carrière de Wendy, en commençant par ses jours à la radio menant à son succès éventuel en tant que star de la télévision de jour. Il est évident à partir de la bande-annonce que certaines des controverses bien connues de Williams seront abordées dans le film, y compris une reconstitution de son évanouissement devant la caméra alors qu’elle était habillée comme la Statue de la Liberté. « Vous êtes indulgente, vous êtes narcissique, vous avez l’habitude de la coke », raconte également Williams dans la bande-annonce.

Cette année seulement, Williams avait fait la une des journaux à plusieurs reprises pour diverses controverses. En janvier, elle a été critiquée pour se moquer Joker la star Joaquin Phoenix et s’est excusée plus tard pour son émission. Un mois plus tard, elle était de retour dans l’actualité pour avoir plaisanté sur le meurtre de l’ex-fiancé de Drew Carey. Elle s’est également excusée pour les propos tenus lors de son émission après avoir été accusée d’homophobie et de transphobie.

Avec Payton, le téléfilm met également en vedette Morocco Omari dans le rôle de l’ex-mari Kevin Hunter et Liza Huget et Rothaford Gray dans le rôle des parents de Wendy. Darren Grant réalise en utilisant un scénario de Leigh Davenport et Scarlett Lacey. Les producteurs exécutifs aux côtés de Williams sont Sheila Ducksworth et Will Packer. Charles Cooper a également produit le projet.

Sur Le spectacle de Wendy Williams, Wendy a également parlé avec Grant de la performance de Payton dans le biopic. « Elle me ressemble et agit tellement comme moi, comme, elle l’a compris », a jailli Williams. De plus, Grant a expliqué pourquoi il souhaitait entreprendre le projet en tant que réalisateur, car il est fan de Williams depuis de nombreuses années.

« Je faisais partie de tout ce mouvement des années 90, et c’est en partie pourquoi j’étais un si grand fan du projet », a déclaré Grant. « Je me souviens que tu jouais à la radio toutes les chansons des vidéos que je faisais. Donc, quand ils m’ont apporté ce projet, j’étais comme, je connais cette culture. C’est excitant pour moi parce que c’est la Wendy qui les gens ne savent pas, et c’est la Wendy dont je me souviens, alors j’étais comme, je dois faire partie de ça. «

.@dgrantdirector nous a donné toutes les informations sur le prochain ‘Wendy Williams: The Movie’ 🎥 Ne le manquez pas le samedi 30 janvier @lifetimetv! pic.twitter.com/xwPVJgYs8y – Wendy Williams (@WendyWilliams) 4 décembre 2020

Wendy Williams: le film sera présenté en première à 20 h le samedi 30 janvier sur Lifetime. Immédiatement après la première, le réseau diffusera un long métrage documentaire sur Williams avec des interviews franches de Wendy sur sa vie privée et sa carrière professionnelle. Dans son émission, Williams a déclaré qu’elle avait vu le documentaire mais qu’elle attendait pour regarder le biopic. Cette nouvelle nous vient de Le spectacle de Wendy Williams.

