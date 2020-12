Wendy Williams a une fois insinué que Kim Kardashian West ne payait pas assez d’argent à sa mère porteuse

Wendy Williams a construit sa carrière en donnant son avis sur plusieurs célébrités. Depuis qu’ils sont devenus célèbres à la fin des années 2000, Williams a discuté de Kim Kardashian West et de sa célèbre famille. La querelle a duré de nombreuses années et Williams a fait de nombreuses allégations contre la famille Kardashian-Jenner en cours de route.

Kim Kardashian West et Kanye West auraient payé 45000 dollars à leur mère porteuse pour Chicago West

En 2017, TMZ a rapporté que Kardashian West et West attendaient leur troisième enfant. Au cours de ses deux premières grossesses avec ses enfants North et Saint, Kardashian West a développé une condition médicale appelée placenta accreta. Comme elle a partagé sur L’incroyable famille Kardashian, Kardashian West a également eu une prééclampsie pendant sa grossesse avec North. Les grossesses difficiles ont incité Kardashian West et West à chercher une mère porteuse pour leur fille, Chicago West.

Avant que Kardashian West et West n’accueillent Chicago dans le monde, ils auraient dû verser à l’agence de substitution un acompte de 68 850 €. Le couple aurait également eu des normes que la mère porteuse aurait respectées. Par exemple, la mère porteuse se serait abstenue de «fumer, boire et se droguer» pendant la grossesse.

En outre, les Kardashian West and West auraient payé leur substitut «45 000 € en 10, 4 500 € mensuels», ce qui réduirait si le substitut «perd ses organes reproducteurs» pendant la grossesse. Enfin, la mère porteuse aurait également accepté de «restreindre les activités sexuelles dans les semaines précédant la grossesse, y compris de ne pas avoir de rapports sexuels pendant trois semaines après l’implantation de l’embryon».

Wendy Williams a estimé que le salaire de la mère porteuse de Kim Kardashian West n’était pas assez élevé

Kardashian West a annoncé la naissance de Chicago le 15 janvier 2018. Peu de temps après les annonces, Williams a discuté du nouveau membre du clan Kardashian-Jenner sur Le spectacle de Wendy Williams. Williams a commencé son segment «sujets d’actualité» en parlant du bébé de Kardashian West. Tout au long de son rapport, Williams a décidé de partager ses opinions sur le jour de paie de la mère porteuse. Après avoir insinué que Kardashian West et West auraient pu payer leur mère porteuse plus que les 45000 € rapportés.

« Alors, quand vous êtes une mère porteuse, que se passe-t-il? » a demandé l’animateur du talk-show. «45 000 €, soit ne pas beaucoup d’argent pour la situation, que se passe-t-il? Vous attrapez le bébé, la laissez saigner et la renvoyez?

Williams a ensuite demandé à sa foule comment la mère porteuse survivrait financièrement une fois le processus terminé. L’animatrice a noté qu’elle pouvait vendre son histoire pour un profit si nécessaire.

«’Kim m’a appelé tous les soirs. Kanye m’a appelé toutes les heures. Ils ont insisté pour que je ne mange que des hamburgers, des salades, dans un contenant en plastique comme ils le font dans la série », a déclaré Williams, se moquant de la mère porteuse.

Wendy Williams a rendu visite à Kim Kardashian West à la suite de ses commentaires sur la maternité de substitution

Williams a décidé de réparer sa relation avec Kardashian West et sa famille en 2019. Après son divorce public avec Kevin Hunter, Williams a commencé à sortir et à voyager davantage. En juin 2019, Williams a visité la maison de Kardashian West. Alors qu’elle était au manoir Calabasas, Williams s’est enregistrée avec Kardashian West et West. Elle a également pris une photo d’elle et de Jenner, qu’elle a partagée sur Instagram.

Plusieurs jours après son voyage, Williams a informé son public de l’excursion sur Le spectacle de Wendy Williams. Williams a partagé que la famille était gentille avec elle lors de leur déjeuner, qui a eu lieu en l’honneur de l’anniversaire de West. L’hôte a également confirmé qu’elle n’arrêterait pas de rendre compte de la famille maintenant qu’elle est dans un meilleur endroit.

«Voici ce que nous avons convenu», a déclaré Williams à son public après le hangout. «La famille respecte totalement mon travail ici à la chaise violette, et je respecte totalement toutes leurs différentes bousculades. Mais vous ne pouvez pas faire de ‘Hot Topics’ au moins quatre fois par semaine [and not] mentionner cette famille. Et ne t’inquiète pas, Wendy observateurs, je continuerai à en parler. La différence entre maintenant et il y a cinq semaines est que je peux appeler la veille pour plus de précision. J’en suis! Étaient en! »