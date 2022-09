Wendell & Wild, nouveau film du réalisateur de Coraline : date de sortie

Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de »Wendell et sauvage », un nouveau film d’horreur qui aura un style d’animation en stop motion, avec deux réalisateurs experts en histoires bizarres, Henri Selickqui a travaillé sur le populaire »Coraline », O jordan peeleréalisateur de l’étrange et terrifiante histoire »Get Out ».

Le film sera la nouvelle proposition d’Henry Selick depuis »Coraline », et mettra en vedette les voix stellaires de Clé Keegan-Michael et Jordan Peele lui-même, qui jouera les deux démons protagonistes qui s’échappent des enfers et se retrouvent dans une ville où ils doivent échapper à l’adolescente Kat Elliot, qui tente de les détruire.

Le scénario a été écrit par Peele, Slick et Clay Mc Leod Chapman, avec une histoire basée sur un livre inédit de Selick et Chapman. » Wendell & Wild » sera le premier film de Slick depuis la réalisation de » Coraline » en 2009, basé sur le roman du même nom de Neil Gaiman en 2002. Selick est également connu pour avoir réalisé les films classiques « Jack’s Nightmare Before Christmas » et « Jim and the Giant Peach ». vous avez donc déjà de l’expérience dans les productions d’animation en stopmotion.

Le réalisateur a précédemment expliqué à quel point il était ravi de travailler avec Peele sur le projet. « Je l’ai contacté et j’ai parlé de l’idée du projet, et le rencontrer et collaborer avec lui et Keegan-Michael Key a été un rêve devenu réalité pour moi », a déclaré Selick à propos du projet.

« Wendell and Wild » était une vieille idée pour moi, et Jordan voulait se présenter comme plus qu’un simple diffuseur. Il voulait collaborer, être producteur, travailler sur l’histoire et l’écriture, et le projet a changé à bien des égards. par conséquent, de travailler avec lui », a-t-il poursuivi.

Le film mettra en vedette le doublage dans sa langue d’origine à partir de ross lyrique, Angéla Basset, James Hong, Ving Rhames Oui Tamara intelligente. » Wendell & Wild » sera présenté en exclusivité sur la plateforme Netflix le 28 octobre de cette année.