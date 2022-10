Wendell & Wild: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Après quelques retards et de multiples obstacles, un duo de comédiens très apprécié est enfin prêt à être diffusé sur les écrans du film d’animation Wendell et sauvage juste à temps pour l’Halloween de cette année. Le film est une adaptation d’un livre inédit écrit par l’animateur nominé aux Oscars Henry Selick avec Clay McLeod Chapman. Selick est considéré comme un maître de l’horreur fantastique sur les écrans, ayant déjà travaillé sur des projets tels que Coraline et Le cauchemar avant Noël. Alors que beaucoup de ses films sont devenus les favoris d’Halloween, Wendell et sauvage sera le premier film du réalisateur depuis Coralinesorti en 2009.

Son dernier travail promet d’apporter plus de ce que les fans ont appris à aimer dans les créations de Selick, mêlant démons, famille et guérison. Wendell et sauvage devient d’autant plus prometteur grâce au duo qui doit exprimer les démons titulaires du film. Réputées pour leur talent comique, les voix de Keegan-Michael Key et Jordan Peele occuperont le devant de la scène dans l’animation. Avec la date de sortie de Wendell et sauvage presque ici, voici tout ce que nous savons sur le film.





Wendell & Wild: L’intrigue

Netflix

Wendell et sauvage est classé comme une comédie d’horreur en stop-motion dark fantasy. Étant un film étiqueté avec plusieurs genres, le film a certainement beaucoup de cases à cocher. Le récit du film tourne autour de deux frères démons, Wendell et Wild, qui sont déterminés à trouver leur chemin vers le « Terre des vivants ». Dans leur quête pour quitter le monde souterrain, le couple doit affronter leur ennemi juré, sœur Helley, qui est déterminée à détruire les démons et à les renvoyer à leur place. Cependant, refusant d’abandonner, les frères recrutent Kat Elliot, une jeune fille de 13 ans, pour les soutenir dans leur entreprise.

Le synopsis officiel du film sur Netflix se lit comme suit :

« Deux démons intrigants concluent un accord avec un adolescent épris de punk rock afin qu’ils puissent quitter les Enfers et vivre leurs rêves au Pays des Vivants »

Trois vidéos liées à Wendell et sauvage ont été publiés par Netflix, donnant aux fans un aperçu très attendu du film. Alors que les deux premiers ont suffi à susciter l’engouement pour le film, la bande-annonce officielle sortie le 10 octobre 2022 n’en a fait que plus pour augmenter l’anticipation des fans.

Wendell & Wild : le casting

Netflix

Depuis l’annonce initiale du film en 2015, Jordan Peele et Keegan-Michael Key devraient assumer les rôles des principaux frères démons. Le duo, réputé pour son génie en tant que duo comique, a suscité l’enthousiasme des fans à propos de la sortie du film pendant un certain temps. La suite de Key et Peele, avec plus de 4 millions d’abonnés sur YouTube, est sûre de générer des vues importantes pour le film. La chimie résultant de la longue relation que les deux ont entretenue se traduira certainement à l’écran et contribuera sans aucun doute au succès du film.

Rejoindre Key et Peele sera Lyric Ross. L’actrice doit incarner Kat, une jeune fille que les frères démons essaient de manipuler. La liste des acteurs comprend également Angela Bassett, exprimant Sister Helley, James Hong, exprimant Father Bests, Sam Zelaya, exprimant Raul et Tamara Smart exprimant Siobhan. Seema Virdi exprimera le personnage de Sloane tandis que Ramona Young donnera la voix à Sweetie et Ving Rhames exprimera Buffalo Belzer. Les autres voix incluent Natalie Martinez et Tantoo Cardinal.

Wendell & Wild : autres détails

Netflix

Wendell et sauvage semble être sur la bonne voie pour devenir un candidat probable pour un Oscar. Le film étant le seul film d’animation à être sélectionné pour la programmation du Festival international du film de Toronto, le buzz autour des Oscars entourant le travail a augmenté. Le rôle d’Henry Selick dans la production du film a également contribué à ce que le film soit reconnu comme un candidat possible pour le prix. Le travail en stop-motion de Selick Coraline a remporté une nomination pour le meilleur long métrage d’animation en 2010 et maintenant, des années plus tard, reste toujours un favori des fans.

La réputation de Jordan Peele en tant qu’écrivain et cinéaste oscarisé, associée au fait qu’il a été rejoint par Keegan-Michael Key, a également fait penser aux fans et aux médias que Wendell et sauvage a de grandes chances de remporter un prix. Wendell et sauvage a été inclus dans la liste des cinq meilleurs candidats et classements aux Oscars de Variety pour 2023.

Wendell et sauvage, dont la première a eu lieu au Festival international du film de Toronto en septembre, devrait maintenant sortir en salles dans certaines salles aux États-Unis le 21 octobre 2022. Le film fera ensuite son chemin vers Netflix et sera disponible en streaming à partir du 28 octobre. , 2022, à partir de. Au moment de la rédaction de cet article, Netflix est le seul service de streaming disposant des droits de distribution sur Wendell & Wild.