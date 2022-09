Wendell & Wild : bande-annonce et date de sortie du nouveau Jordan Peele sur Netflix

Netflix

Jordan Peele a présenté la bande-annonce complète de Wendell & Wild, son nouveau film mêlant horreur et animation pour Netflix. Découvrez quand il arrivera sur Netflix !

©NetflixWendell & Wild : bande-annonce et date de sortie du nouveau Jordan Peele sur Netflix.

jordan peele vient tout neuf Nanse consacrant à nouveau comme l’un des esprits les plus remarquables de la terreur aujourd’hui, ajoutant ses projets Sortez Oui Nous. Pour cette raison, il a été convoqué par le service de streaming Netflix et est dans la production et avec des crédits dans le scénario de Wendell et sauvagefilm réalisé par Henri Selickreconnu pour être à la pointe de titres tels que Coraline Oui L’étrange monde de Jack.

C’est en début d’année que fut signalée la production de ce film d’animation en stop-motion, qui s’inspire du livre inédit de Selick et Clay McLeod Chapman. C’est un projet qui a commencé son développement en 2015, mais les délais se sont encore prolongés et il a finalement été confirmé que la plateforme avait racheté ses droits. Enfin, ils ont travaillé au milieu de la pandémie de coronavirus et ces derniers mois, les principaux détails étaient connus.

Cette histoire, écrite par Selick et Peele, suit la vie des frères et sœurs démons intrigants Wendell et Wild, qui demandent l’aide de Kat Elliot, 13 ans, une adolescente coriace avec une charge de culpabilité, pour les convoquer au Pays des Vivants. Mais ce que Kat demande en retour mène à une aventure brillamment bizarre et comique comme aucune autre, un fantasme animé qui défie la loi de la vie et de la mort. Découvrez sa nouvelle bande-annonce !

Dans sa distribution de voix, vous trouverez Clé Keegan-Michael (Wendel), jordan peele (sauvage), ross lyrique (Kat Elliot), Angela Bassette (Sœur Helley), James Hong (Père Bests), Sam Zelaya (Raul), Tamara intelligente (Siobhan), Seema Virdi (Sloan), Ramona Jeune (Ma chérie), Ving Ehames (Buffalo Belzer) et Michelle Marianne (Sœur Daley/Jugulaire). Ils seront également Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Igal Naor, Gary Gatewood, Gabrielle Dennis, David Harewood Oui Maxime Peake.

+Quand Wendell & Wild est-il diffusé sur Netflix ?

En principe, il était prévu pour fin 2020, mais le Covid-19 a retardé les plans jusqu’en 2022, puisque le streaming répond aux critères de lancement de six longs métrages d’animation par an. Après un certain temps, il a été confirmé qu’il aura sa première mondiale au Festival international du film de Toronto le 11 septembre et sera vu dans certaines salles le 21 octobre, avant d’atteindre Netflix la 28 octobre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂