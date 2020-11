Wells Adams a peut-être laissé un indice sur Instagram de Tayshia Adams qui prouve qu’elle n’a pas trouvé l’amour

Ceux qui ont suivi La bachelorette tout savoir sur le drame de Clare Crawley. Crawley a trouvé l’amour avec Dale Moss, et les producteurs ont décidé de couper court à la série car il était clair que Crawley n’avait d’yeux que pour un homme. Alors que Crawley et Moss sont maintenant fiancés, le reste des hommes se prépare à rencontrer Tayshia Adams, car elle est la nouvelle célibataire.

Nous devrons attendre et voir si Tayshia peut trouver l’amour dans la série. Mais Wells Adams, un Bachelier Le favori de la nation, pourrait avoir laissé un indice que Tayshia ne repart pas avec l’homme de ses rêves.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Season 16 of The Bachelorette.]

Tayshia Adams a officiellement remplacé Clare Crawley dans « The Bachelorette »

Chris Harrison avec Clare Crawley et Dale Moss de «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Crawley est sorti et Tayshia est dedans. Alors que les hommes de la série étaient réticents à quitter Crawley si rapidement, nous sommes sûrs qu’ils apprendront à connaître Tayshia et lui donneront une chance équitable de gagner leur cœur.

Quant à ce que pense Tayshia de toute l’expérience, elle a expliqué à USA Today que c’était un «tourbillon». Après avoir reçu l’appel de l’émission, elle est partie dans les 48 heures. Et elle a commencé le processus de mise en quarantaine après cela afin de pouvoir rencontrer les hommes en toute sécurité.

En ce qui concerne le processus lui-même, Tayshia a déclaré qu’elle trouvait tout le processus amusant, mais il y a encore beaucoup de moments qu’elle aura du mal à regarder en arrière. «Il y a beaucoup de drames», a-t-elle ajouté. «Vous voyez le bonheur, vous voyez la tristesse, vous voyez l’amour plus que tout. Vous me voyez vraiment plonger dans les relations. Ça va être assez juteux.

Wells Adams a commenté la publication Instagram de Tayshia

Tayshia Adams de «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Il semble que beaucoup de fans déterrent des spoilers et spéculent sur ce qui se passe pendant la saison de Tayshia. Mais elle n’a rien dévoilé sur les réseaux sociaux.

Le 6 novembre, elle a publié une photo sur Instagram de son arrivée pour rencontrer Chris Harrison et les hommes lors de sa première nuit en tant que célibataire. « Ça fait du bien d’être de retour! » elle a légendé le message avec les hashtags «#thebachelorette» et «# oncloud9». Bien sûr, le message a beaucoup retenu l’attention des autres Bachelier Stars de la nation.

«Une vision», commenta Harrison.

«Votre robe était magnifique», a écrit Kendall Long.

« Une vraie beauté !!!! » Vanessa Grimaldi a ajouté.

Et, bien sûr, Demi Burnett, qui connaît Tayshia des deux Le célibataire et Licence au paradis, a écrit: « Jolie bébé. »

Un autre commentaire a cependant attiré notre attention – et il était de Wells Adams. «A bientôt!» il a commenté. Cela a attiré l’attention des fans.

« HELL YEAHHH, WELLS IS GONNA BE AGAIN YAYYYY », a écrit un fan.

«Whhaaaa», a écrit un autre fan incrédule.

Pourrait-il y avoir un spin-off «Bachelor» dans un proche avenir?

Wells Adams de «Bachelor in Paradise» sur Daily Pop | Nick Agro / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Alors, que pourrait signifier le commentaire de Wells? Il pourrait visiter le Bachelorette prêt à accueillir l’un des défis hebdomadaires, en tant qu’anciens concurrents de Bachelier Nation fait souvent cela. Mais nous ne pouvons pas oublier que Wells joue un rôle central dans des émissions dérivées comme Licence au paradis. Il est généralement le barman de paradis qui entend parler de tous les potins chauds et donne des conseils lorsqu’on lui demande.

Alors, le commentaire de Wells pourrait-il indiquer qu’il verra Tayshia dans un futur Bachelier émission dérivée? Bien que l’été soit loin, il est possible que la franchise en planifie un autre Jeux d’hiver Bachelor spécial comme ils l’ont fait dans le passé.

Tayshia ne semble pas non plus interagir avec le message de Wells, il n’y a donc pas d’indices supplémentaires. Mais elle a semblé faire allusion au fait qu’elle n’avait pas d’homme spécial dans sa vie en parlant à un podcast récent. Compte tenu de cela, peut-être que Wells est sur quelque chose.

Nous devrons attendre et voir ce qui se passe!

