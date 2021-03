Wellcome to Raccon City est le nom de la nouvelle bande

Johannes Roberts révèle le titre du nouveau film. Resident Evil: Wellcome to Raccon City donnera naissance au nouvel univers du cinéma.

Ces quelques mois ont été très intéressants pour les fans de la saga Resident Evil, car la franchise traverse un moment fantastique et il y a des nouvelles à l’horizon, à la fois dans les jeux vidéo, les séries et les films. En fait, nous savons déjà que le nouveau film s’appellera Resident Evil: Bienvenue à Raccon City.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City sera le redémarrage cinématographique de Resident Evil dans des films d’action avec des acteurs en direct, comme le rapporte IGN. Ce long métrage a terminé son tournage fin 2020 et on apprend que son arrivée en salles est prévue pour septembre 2021.

Roberts a également précisé que ce film n’était pas lié aux précédents réalisés par Paul WS Anderson et mettant en vedette Mila Jovovich.

«Nous ne sommes pas [haciendo un remake]. Allons sur un [dirección] complètement différent … Ce fut un réel plaisir de recevoir les rênes d’une nouvelle franchise de films, qui, espérons-le, fera sa propre niche«, A commenté le réalisateur.

Le nouveau film sera plus terrifiant que les précédents, car Roberts a indiqué qu’il sera plus axé sur la terreur. Le réalisateur a également déclaré que certains des principaux lieux du film sont « le lait de la chair de poule ».

«L’important dans ce film est le ton. Ce que j’ai aimé dans les jeux, c’est qu’ils étaient si effrayants et c’est ce que je voulais«, A expliqué Roberts.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City est une adaptation de Resident Evil 1 et Resident Evil 2 et comprendra des personnages principaux des deux jeux vidéo, tels que Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine et Leon S. Kennedy.

Situé en 1998, le film racontera les événements de la ville assiégée par des zombies infectés. Plusieurs des paramètres les plus emblématiques des jeux apparaîtront dans le jeu.