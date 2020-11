Welcome to Eden sera le successeur de La Casa de Papel sur Netflix

Netflix, comme je l’ai déjà fait HBO avec Game of Thrones, cherche désespérément un successeur pour La maison du papier, qui dira au revoir l’année prochaine avec une dernière tranche d’épisodes bourrés d’action et, sûrement, plusieurs adieux doux-amers. Sky Rojo fait partie des séries qui pourraient prendre le témoin du succès espagnol, plus quand c’est aussi de Alex Pina, et c’est environ trois prostituées qui se sont enfuies après avoir tenté d’assassiner leur proxénète, mais aujourd’hui nous savons Bienvenue à Eden, et tout indique cela, oui, ce sera un Projet alimenté par l’adrénaline pour Netflix qui sera également présenté en 2021.

Cette fiction ne sera pas produite par Vancouver Media, qui a créé La maison du papier, mais ce sera à charge de Médias brutaux, une entreprise catalane responsable du succès régional Les de l’hoquei, qui peut également être vu à travers Netflix. Actuellement, Bienvenue à Eden est au milieu de la phase de casting, et ses managers recherchent de jeunes protagonistes capables de passer beaucoup de temps sous l’eau, car Ils doivent savoir plonger puisque la parcelle sera directement liée à la mer.

Il sera tourné dans les îles Canaries prochainement, et le scénario est en charge de Guillermo Lopez Oui Joaquin Gorriz, connu pour être les auteurs du livret de Disappeared. Pour sa part, Luis Prieto (White Lines) et Daniel Benmayor (Traceurs) seront les administrateurs de la première saison. Le premier a été en charge de plusieurs épisodes de Nation Z, il a donc de l’expérience dans l’industrie télévisuelle nord-américaine.

