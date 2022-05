Welcome to Eden est-il une copie d’une série Prime Video ?

Netflix

Netflix créé bienvenue à l’éden il y a quelques jours et c’est déjà un succès. Mais en le regardant, de nombreux fans se sont souvenus d’une série originale de Prime Video. C’est une copie ? La rencontrer.

©NetflixQuelques protagonistes de Welcome to Eden

bienvenue à l’éden est l’une des dernières séries lancées par Netflix au niveau mondial. Originaire d’Espagne, la bande est venue avec huit épisodes qui ont donné beaucoup à dire. Situé dans les temps modernes, la première partie de cette fiction comprend du drame, de l’adrénaline, du suspense et de nombreux divertissements. C’est l’une des formules les plus innovantes et intéressantes qui ont été vues sur la plateforme ces derniers temps.

En fait, il atteint un tel point que, bien qu’il ait été libéré le 6 mai, bienvenue à l’éden est déjà en hausse dans le classement officiel de Netflix. Selon les statistiques de la plateforme, la série est déjà deuxième du TOP 10 des plus joués avec un total de 25 820 000 heures en seulement une semaine. Autant dire que cette fiction est déjà considérée comme l’un des nouveaux et grands succès du géant du streaming.

Cependant, il convient de noter que de nombreux téléspectateurs ont trouvé un point contre bienvenue à l’éden. C’est parce que plusieurs personnes cette série vous a rappelé Neuf parfaits inconnusla bande qui a été créée sur Prime Video l’année dernière et met en vedette Nicole Kidman. Et, même si les éditions sont sur des plateformes différentes, la vérité est qu’elles ont une prémisse très similaire.

La série Prime Video et qui a Nicole Kidman comme protagoniste exclusifraconte l’histoire de neuf personnes très différentes qui arrivent à Tranquillum House, une mystérieuse retraite de bien-être qui leur promet une transformation totale et qui est commandée par Macha. Cependant, au fur et à mesure que la série progresse, les méthodes non conventionnelles du protagoniste poussent le groupe de nouveaux arrivants à leurs limites.

Quelque chose de très similaire se produit avec bienvenue à l’éden. Dans ce cas, les protagonistes sont cinq, qui arrivent sur une île inconnue de leur plein gré, mais plus tard, ils découvrent que tout n’était qu’une farce et ils doivent être forcés par astrid et eric. En d’autres termes, la seule différence entre les deux séries est que certaines sont obligatoires et d’autres non, mais toutes deux recherchent le bien-être des participants avec des méthodes peu orthodoxes.

Cependant, il faut noter qu’au-delà de la ressemblance entre la fiction de Netflix et celle de Prime Video, sont deux séries qui ne se heurtent pas. Eh bien, les deux se déroulent à des époques et dans des espaces différents, en plus de provenir de pays différents. Même si, à vrai dire, ils ont plus en commun qu’ils n’en ont pas. Mais cela n’enlève rien à l’un d’eux puisque les deux réussissent également.

