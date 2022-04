Welcome to Eden : bande-annonce et date de sortie sur Netflix

NETFLIX

Avec Amaia Salamanca, Belinda et un casting de luxe arrive la série qui pourrait devenir un phénomène sur la plateforme. Découvrez les bandes-annonces officielles ici.

©NetflixWelcome to Eden arrive très bientôt en streaming.

faireÉlite Sera-t-il enfin détrôné sur Netflix ? Tout indique que ce sera le cas le mois prochain lorsqu’une nouvelle proposition espagnole débarquera dans le catalogue de la plateforme de streaming. Il s’agit de bienvenue à l’éden qui spécule depuis des mois sur son lancement mais qui est devenu ces derniers jours un pari fort avec une date de première et des avancées officielles confirmées. Découvrez la bande-annonce ici et passez en revue ce que vous devez savoir avant de la regarder!

Les séries Teenage ne manquent pas dans l’offre du N rouge. Mais cette fois, la production vise à capter un public très similaire à celui de Élite, qui a présenté il y a quelques semaines sa cinquième saison et a confirmé son retour avec une sixième partie. Pendant ce temps, le service d’abonnement divertit ses utilisateurs avec une fiction qui pourrait faire tourner les têtes, en particulier ceux qui vivent dans Espagne et Amérique latine et qui connaissent très bien les visages qui dirigent le casting.

« Êtes-vous heureux?», demande Netflix dans la bande-annonce de bienvenue à l’éden. Et c’est que cette question va servir de déclic pour que Zoa et quatre autres jeunes très présents sur les réseaux sociaux soient incités à accepter l’invitation d’un soirée exclusive sur une île secrète, organisé par la marque d’une nouvelle boisson. Une aventure au paradis pourrait signifier le voyage d’une vie. Mais le géant du streaming a aujourd’hui intégré de nouvelles pistes : « Et si le voyage d’une vie incluait de ne pas rentrer à la maison? ».

Depuis le 6 maila série créée par Joaquín Górriz et Guillermo López et réalisée par Daniel Benmayor et Menna Fité, lancera sa 8 épisodes. Pour cela, il a convoqué un casting qui réunit le meilleur de Elite, Grand Hotel, High Seas, Poison, SKAM, Vis a Vis et Merlí, certaines des séries espagnoles avec le plus grand impact international. Tous ces acteurs ont leur premier aperçu dans la bande-annonce diffusée aujourd’hui sur les chaînes officielles de Netflix.

« Ils nous prennent nos portables, ils nous enferment dans une cage et si tu sors respirer un drone te poursuit», confie l’un des personnages de la bande-annonce donnant un aperçu de ce qui arrivera dans moins d’un mois. Préparez-vous à profiter du casting composé de Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Belinda, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Albert Baró, Ana Mena, Berta Vázquez, Tomy Aguilera, Berta Castañé, Diego Garisa, Guillermo Pfening, Dariam Coco, Irene Dev et Álex Pastrana.

